[環球網綜合報導]俄羅斯衛星網援引美國《華爾街日報》網站17日消息稱，由於美國不願向盟友出售最先進無人機，這些國家轉而從中國大批購買價格較低的同類產品。

據該報消息，最近沙特、約旦等美國盟友愈加頻繁地使用中國產無人機。此外，研究埃及和阿聯酋軍事基地衛星圖像時也發現了中國產無人機的身影。消息指出，這裏指的是中國製造的類似美國「捕食者」（Predator）和「收割者」（Reaper）等製造的無人機。

《華爾街日報》寫道，美國已長時間拒絕對外出售本國最強無人機，包括中東盟友。美國所有夥伴中，只有英國爭取到購買最新型「捕食者」和「收割者」無人機的權利。該報稱，美國首先擔心，無人機可能落入敵人之手，被用來鎮壓內亂或破壞以色列在中東的軍事優勢。

在這種背景下，中國藉機決定滿足美國盟友對此類設備的需求，對其提供與上述美國無人機相類似、但價格卻低很多的無人機。《華爾街日報》稱，這種狀況對華盛頓而言是「戰略和商業上的失敗」。

據報導，白宮國家安全委員會匿名代表向《華爾街日報》表示，美國政府正在仔細考慮無人機出口政策的各個方面。他說：「我們時刻關注中國的動向。」美國總統反恐和網路安全問題助理湯姆·博塞特強調，在出售無人機問題上需保持經濟利益與安全之間的平衡。