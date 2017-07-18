來源：海外網

海外網7月18日電 近期，美元持續貶值引發關注，但分析人士並沒有將原因指向美國的通貨膨脹數據，相反，他們指責是特朗普的競選承諾打了折扣，政府在應對美元市場方面缺乏有效行動。此外，近期公佈的不斷下降的總統民調支持率，以及「通俄門」事件的持續發酵也對美國社會經濟造成了不良影響。

美元指數繼14日跌到95.088后，17日又跌到95.065，刷新2016年9月9日以來新低。而美國上周五公佈的疲弱的通脹和零售銷售數據也引發市場揣測，分析預測人士認為美聯儲可能不會在年底前再度加息，在這種環境下，美元走勢將更加艱難。對於美元持續貶值，分析人士並沒有將原因指向美國的通貨膨脹數據，相反，他們指責是特朗普政府在應對美元市場方面缺乏有效行動，此外，不斷下降的總統民調支持率以及「通俄門」事件的持續發酵也給美國經濟蒙上了陰影。

根據美國廣播公司和《華盛頓郵報》最新民調顯示，美國總統特朗普上任半年來支持率已降到36%，這也是自1975年來歷任美國總統在民調支持率中的最低位。據悉，由於上任半年來，特朗普政府未通過一項重大法案，也沒有在任何國內政策上獲得民眾的大力支持，因此，在調查中，48%的美國民眾認為特朗普未能「使美國更強大」，反而使美國更弱。

據路透社最新消息，兩名共和党參議員傑瑞·莫蘭（Jerry Moran）和 邁克李（Mike Lee） 17日在社交媒體推特（twitter）上宣布就醫改法案投反對票，這意味著該法案難以獲得通過，也使得未來美國政治的不確定性再度升溫。

太平洋投資管理公司（PIMCO）全球顧問理查德·克拉里達（Richard Clarida）在接受CNBC記者採訪時指出，特朗普的經濟政策缺乏進展，使美元氛圍日益低迷，今年有很多人預計，「特朗普經濟學」（Trumponomics）可能會帶來巨大的刺激，尤其是在減稅與擴大基建支出方面，但國會一直未採取任何舉措，醫療保健問題的爭論至今沒有結果，這令許多人大失所望。此外，美國6月消費者物價指數（CPI）不如市場預期，零售銷售意外下降0.2%，當然也是投資人對美元失望的原因。

為了挽救聲勢，白宮本周開啟主打「美國製造」的主題活動周，同時也為減稅做準備。不過有分析人士指出，「通俄門」無疑將成為特朗普總統任內的一大包袱。目前，美國總統不斷下降的支持率也將對美國經濟及美元的走勢產生的重大影響。（編譯/海外網 張敏）