國際設計掛保證 聖約翰科大創設系再次三項入圍2017 iF設計新秀獎



(中央社訊息服務20170718 13:33:43)聖約翰科技大學創意設計系（簡稱：聖約大創設系）蘇祐漢、高子涵、丁瑞安及劉筠倩等4位同學分別以「2D Chair」、「Space Fault」及「Reduce Burden」等三項作品，再次獲得素有「設計界奧斯卡」美稱的德國iF入圍獎項。創設系鼓勵學生實現自我夢想，平時紮實的訓練，讓學生的設計能夠被世界看見、被肯定。



聖約大創設系主任胡文和表示，「2D Chair」與「Space Fault」此兩項作品是由四年級蘇祐漢、三年級高子涵及二年級丁瑞安等3位同學所發想出來，其目的是希望在套房公寓的有限空間下提出不同的解決方式，讓空間的運用能在搭配不同的家具類型下獲得實用又豐富的彈性調整。另外，「Reduce Burden」為四年級蘇祐漢、二年級劉筠倩及二年級丁瑞安等3位同學所發想出來。學生們看到年長者在行走與爬樓梯時的下肢無力與不便，於是提出了此項概念，將三種材質搭配在一起撐起了產品的架構，以取得支撐性夠、延展性強及舒適性好的良好條件，期望能為長輩們提供更佳的生活品質。



對於此三項作品所延伸的學習訓練，指導老師張國威強調，系上倡導「師徒制」，學生由不同年級的同學所組成，經由在業界經驗豐富的資深設計師轉職當系所老師，強化了技職體系應擁有的「教師專業性」與「學生未來性」兩大主體，用心經營、認真培訓，讓學生的學習訓練能獲致最好的品質與成果。



胡文和主任說，創設系獨步於全國的設計總部，是由專業設計師資在校園內經營設計品牌，開發創意商品、家具、家飾、文創等。以有系統、有策略的方式讓有心於設計產業發展的學生，專注且循序漸進的在良好的設計氛圍下成長。訓練出更有競爭力、更理解產業鏈及更有態度的學生素質。讓學生能自發性的不斷突破自我，找尋個人的最佳設計定位，而國際設計競賽的再次多項入圍就是對該系「師徒制」訓練模式最好的肯定。



訊息來源：聖約翰科技大學



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