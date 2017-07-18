來源：海外網

海外網7月18日電 日本海上保安廳巡邏船於17日稱發現2艘中國海警船在青森縣附近海域航行。日本官房長官菅義偉18日回應稱，中方已事先告知。

據此前《環球時報》報導，當地時間17日早晨8點05分前後至20分前後，日本海上保安廳的巡邏船稱發現2艘海警船相繼駛入青森縣艫作崎海域其所謂的「日本領海」，並用無線電提醒其注意，2艘船隻於上午9點40分至45分前後一度駛離了其所謂的「領海」。約2小時后，2艘船再度駛入津輕海峽的龍飛崎海域其所謂的「日本領海」，於下午3點20分至25分前後駛離其所謂的「領海」。

據日本《每日新聞》報導，日本官房長官菅義偉於18日上午在記者見面會上，就中國海警船在青森縣附近海域航行一事表示，「中方事先告知有兩艘海警船將要通過對馬海峽和津輕海峽往太平洋方向航行。」

對於其所謂的「進入領海」，菅義偉表示，「外務省已向中方表明了關切。」

據此前報導，7月2日晚，日本防衛省表示，中國海軍情報收集艦當日通過津輕海峽進入其所謂的「日本領海」。

對此，中國國防部新聞局3日回應稱，津輕海峽屬於非領海海峽，所有國家船舶包括軍用艦艇均享有正常通過的權利。中方軍艦相關活動符合國際法，日方的指責和人為炒作是別有用心的。（編譯/海外網 鞏浩）