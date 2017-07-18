超夯海島婚禮—女孩一輩子一次的夢想



(中央社訊息服務20170718 13:30:11)現在越來越多的藝人都選擇到海外結婚，尤其海島婚禮最受歡迎，到底海島婚禮有什麼魅力會讓大家趨之若鶩呢？有人說女孩子是從5歲開始就開始在計劃自己未來的浪漫婚禮。最好有白白的教堂、美麗的婚紗、藍藍的大海，和自己最愛的人一起在像畫一般的場景下許下一生的諾言，而這些夢想海島婚禮都能替你完成，這也是大家普遍認為海島婚禮受歡迎的原因。



女孩子一生一次的浪漫婚禮，你想在哪裡完成呢？海外婚禮業者表示:「想輕鬆完成公主夢，就到沖繩吧！」沖繩有「東方夏威夷」的美稱，幾乎天天都是適合結婚的好天氣，離台灣又近，搭飛機不超過兩個小時的時間，最最重要的是沖繩有著女孩們都嚮往的純白教堂與美麗沙灘。而海外婚禮公司獨家代理的六間唯美教堂中就屬克麗絲蒂教堂最受歡迎，因為克麗絲蒂教堂具備了多項可以讓新娘成為公主的浪漫配備。在這裡我們精選出克麗絲蒂教堂的５大浪漫配備，童話婚禮中的完美場景一次滿足。



城堡般的設計建築克麗絲蒂教堂是採用哥德式的設計建築，從遠的地方看就像一座華麗的城堡。而哥德式建築的的最大特色是有高達天際的尖塔設計，象徵著可以更靠近上帝與天堂，在有這樣充滿神聖意義的教堂裡結婚的新人彷彿都能受到上帝與天使的祝福。



浪漫的玻璃帷幕大面積的落地玻璃幃幕，可以從裡面直接觀賞無邊無際的蔚藍大海，讓克麗絲蒂教堂擁有「海上教堂的美稱」。象徵通往幸福的聖潔之路，是特別使用高級的施華洛世奇水晶製成，讓你在通往幸福的道路上像是公主一樣的華麗，聖潔之路的盡頭，是等待著與你一起通往幸福未來的新郎，帷幕外的蔚藍無際大海，象徵著幸福的未來沒有盡頭，這樣是不是很符合夢想中的場景呢！



近在咫尺的美麗沙灘緊鄰在克麗絲蒂教堂旁的私人沙灘，下個樓梯即可到達，婚禮儀式舉行完後走幾步路就可以馬上到漂亮的沙灘上，留下一生難忘的紀念照片。碧海藍天，夢幻白砂海灘為背景，隨便拍拍，張張都是藝術品。婚禮、婚紗照一次搞定，很符合小資女孩的需求。



高雅時尚的宴會廳克麗絲蒂教堂是沖繩少數有宴會廳的教堂，專屬的高級宴會廳， 內外都採用潔白無瑕的白色，與純白的教堂做呼應。小的宴會廳是採用電影裡常見的西式小長桌，含新人可容納３０人，另外附有的小露台，讓你可以拿著香檳，望著海天一線的絕美海景，跟你愛的與愛你的人，共同討論對於美好未來的藍圖。婚禮的一大高潮，就是新郎新娘所準備的第一支舞，在西式婚禮中，結婚儀式結束後，新人一定要先跳象徵著幸開始的第一支舞，在可以容納150人的華麗大宴會廳裡與你的王子，跳浪漫的第一支舞，是不是很像童話裡的公主呢！或是一些可以與賓客做互動的餘興節目，在這樣的大空間裡舉辦，也是非常合適的。出名的五星級的服務評價讓每位在這裡結婚的女孩，都可以像電影裡的公主在浪漫高級的宴會廳裡大方宴請到場為他祝福的賓客。



六個時段不同的美供你選擇克麗絲蒂教堂從白天到晚上有六個時段可以讓新人有多元的選擇，白天的克麗絲蒂教堂在蔚藍的天空及海洋的映襯下，純白的設計有如浮在海上的華麗城堡。到了日落的時候，溫暖的陽光灑落在美麗的教堂上，讓有「上帝之屋」之稱的哥德式建築看起來格外的神聖。入夜的時候，教堂到處點滿了燈光，在黑夜中散發著浪漫又溫馨的氣息。



想在純白的教堂、夢幻的白砂沙灘下跟愛的人許下一生的承諾嗎？要當公主不是夢，快到沖繩完成你一生一次童話般的浪漫婚禮吧！！



訊息來源：芙蝶婚禮顧問Butterfly Story Wedding



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