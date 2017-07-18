來源：參考消息網

參考消息網7月18日報導 美媒稱，大約一年前，海牙仲裁庭就菲律賓提起的有關南海的訴訟作出裁決。但是一年過去了，沒有發生太大改變，仲裁庭的裁決只是一紙空文。

據美國外交學者網站7月17日報導，出現這種情況的原因很複雜，部分原因是裁決的時機不巧。就在作出裁決前幾天，親美國的阿基諾三世總統領導的菲律賓政府換成由現任總統杜特爾特領導的政府。

報導稱，杜特爾特開始在馬尼拉和北京的關係方面進行180度轉彎。菲律賓成為東盟輪值主席國后，對東盟的工作計劃有很大影響，使得東盟對南海的情況沒有起到任何作用。

與此同時，中國也以友好的姿態進行回應。儘管許多西方分析人士曾預期北京將會在一開始憤怒回擊，最終「屈服於公然無視海牙仲裁庭裁決對其名聲產生不良影響的壓力」，但實際情況卻並非如此。

報導稱，北京或許採取了許多大國以前的做法，保持冷靜，繼續在南海展開行動，還宣稱擁有「傳統漁場」，並且堅稱其「九段線」有效。最終，仲裁庭的法律裁決變得無用。

報導稱，東盟和中國在解決爭端方面有進展，雙方就有爭議水域行為準則的「框架」草案達成協議。這份文件沒有對外公開，很可能會成為中國展示在沒有美國或海牙仲裁庭的干預下也可以很好處理爭端的方式。

另據俄羅斯《獨立報》7月17日報導，美國表面上不參與中國及其鄰國間的對峙。但美國以捍衛通航自由為藉口，一次次往中國部署了軍人的島嶼派出軍艦和軍機。實際上華盛頓企圖將越南和其他與中國有爭端的國家拉攏進自己的軍事軌道。

印度、美國和日本海軍在印度洋舉行大規模演習。三軍演練的是「機動協調性」，即為對抗共同敵人做好準備。

但在南海，美國與印尼、越南、馬來西亞尚未成功達到它與印度一樣的協作程度。

據美國《國家利益》雙月刊網站7月15日報導稱，從奧巴馬政府開始採取的「航行自由」行動並沒什麼用處。因為在這幾次行動中，美國船隻僅僅是通過中國宣稱為領海的海域，彷彿是在該海域迅速「無害通過」。沒有停留，沒有操作，沒有演習，船上的火控雷達也都關閉——就好像航行通過公海海域一樣。這相當於有效承認部分南海屬於中國。