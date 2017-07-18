利澤簡文創好禮徵件中 歡迎有創意的設計來挑戰



(中央社訊息服務20170718 11:54:10)在2017年暑假，一系列的社區活動將在利澤簡展開！本次活動中舉辦利澤簡明信片及紙膠帶文創好禮徵件活動，希望邀請大家共同激盪創意、加值利澤簡，即日起至7月25日，只要投稿至「身「利」奇境，「澤」嘖稱奇」文創好禮徵件小組，即有機會將你的設計實現成文創好禮，並且獲得2000元的獎金，歡迎所有設計高手一同來小試身手吧！



利澤社區位在宜蘭縣五結鄉，利澤村名來自利澤簡，地名來自平埔族噶瑪蘭人利澤簡（Hedecanan）社，意指「休息之地」；清朝時期利澤簡堡範圍廣大，除了利澤簡民庄外，還包括馬賽的蘇澳地區，利澤簡過去設有渡船口，港口商船往來頻仍，船隻進出運貨便利，市街上商家林立，成為宜蘭溪南重要的貨物集散地，港口與市街造就了利澤簡的商業繁榮。



然而，隨著日據時期冬山河的改道，再加上鐵公路陸路運輸的興起，利澤簡的商業機能衰退，市況逐漸蕭條，如今，走在利澤簡老街上，仍然可以感受得到昔日曾經有過的繁華，但更強烈感受到了今日的落寞，現在的老街似乎等待著有緣的人，一起再次訴說那美麗的故事。



本次活動由學生們組成「翻天覆地利澤簡」團隊，申請教育部青年發展署106年青年社區參與行動計畫獲得補助，藉由大家的創意結合利澤的文化及特色，為利澤創造出值得展現自身價值的好禮小物，希望透過這些創意產品，為利澤的宣傳更上一層樓。活動詳情請洽0973-281051呂小姐或上FB粉絲專頁：「身「利」奇境，「澤」嘖稱奇」。



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