畢業生之８財數系 陳汛汯 全臺數學潛力股TOP12



(中央社訊息服務20170718 10:39:11)聽到「數學」兩字，多數人都敬而遠之，不過，在陳汛汯內心，卻對數學有一份狂熱，當他人沉迷於電玩世界時，他可是優游於數學天地間，深受數理邏輯之妙吸引，並獲得國家級數學獎學金肯定。



今年剛從義守大學「財務與計算數學系」畢業的陳汛汯，是105學年度「周鴻經獎學金」僅有的12位獲獎學生之一，該獎學金乃是為紀念周鴻經而特設，每年遴選全臺灣相關領域傑出表現學生，碩士研究生與大學生均可角逐，旨在鼓勵對數學領域具熱忱，且具潛力的年輕人持續投入，私立大學學生僅有兩位入選，義大陳汛汯可說十分難得。



聊起數學，陳汛汯眼睛便閃閃發亮，他說，小時候閱讀《高斯傳記》深受感動，發現數學天地如此奧妙，加上在這方面表現比其他同學突出，大學時便選擇理工領域出名、離家近的義大「財數系」就讀，大學四年很感謝系上讓他扎實打下數理基礎，尤其在擔任張耀祖教授教學助理期間，領悟成長許多，並以所參與的「編碼」小計畫成果，榮獲「周鴻經獎學金」殊榮。



「在大學接觸的數理課程，幾乎都沒有數字」，陳汛汯如此說道。他說，在義大四年，培養最多的是數理邏輯推理能力，經常思考一個理論能夠如何運用，好比「微積分理論可以應用在哪，我們又該怎麼應用」，無論畢業後從事保險業、理財師、理專或資訊工程師，最重要的是具備思考能力；而能夠獲得數學領域數一數二的「周鴻經獎學金」肯定，陳汛汯認為「對數學理論有自己想法」與熱忱執著，應是脫穎而出的關鍵。



數理邏輯訓練，絕非一般人以為只是用來「算錢」；相反地，還能延伸運用於觀察社會現象、分析財經問題，「很多事情都會用數學方式解決，以邏輯思維分析判斷」，數學對陳汛汯來說，絕非一般人眼中硬梆梆的數字。



數學不僅不可怕，而且「非常奧妙」，除了沉浸其中樂不思蜀，陳汛汯也在父母影響下，投入數理教學領域，嘗試設計活潑多元的方式，引領更多小朋友認識數學的可愛；此外，畢業前，他亦已接獲成功大學「應用數學研究所」錄取，近期已開始跟隨教授研究，這位數理潛力股，已經迫不及待深潛探詢，孜孜不倦地追尋數理深海奧祕，期許未來還能獲得其他獎項，並回母校分享這份榮耀。



訊息來源：義守大學



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