致力於友善耕作 提升嘉義在地小農競爭力中央社 (2017-07-18 10:53)
致力於友善耕作 提升嘉義在地小農競爭力
(中央社訊息服務20170718 10:46:16)行政院農委會水土保持局與社團法人中華民國社區永續發展協會聯手合作，透過青年回留農村創新研究示範計畫為嘉義縣在地小農舉辦了「友善耕作技術講座」。透過此計畫讓在地小農學習友善耕作的模式與其市場定位。友善耕作提倡不使用化學農藥及保護自然環境的永續性，因此近年許多農業者與消費者都對此感興趣。
計畫開跑至今，主辦單位邀請專業講師柯力誌老師幫小農進行解說及實務課程，五堂實務講座內容包括友善耕作技術教導、病蟲害防治、土壤及肥料使用及市場定位等等。
參加此次計畫其中的阿舍果園邱大哥為返鄉青農，他認為自己的果園為單一農作，採收量容易受到天氣影響，轉而決定主打友善耕作作為特色。他表示希望透過這次的計畫能更深入學習友善耕作，並且解決小農缺乏市場行銷的困境。
計畫至今已進行了兩堂專業講座課程，餘下的三堂也將分期舉辦。主辦單位期盼之後計畫除了能優化嘉義在地的自然環境，小農也能有完善的行銷、市場技巧，讓這片土地的努力被大眾看見。相關詳細資訊可搜尋「嘉義友善耕作小農」粉絲專頁。【以上為行政院農委會水土保持局青年回留農村創新研究示範計畫及社團法人中華民國社區永續發展協會廣告企劃】
訊息來源：行政院農委會水土保持局
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