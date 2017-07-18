（中央社記者陳政偉台北2017年7月18日電）超商雙雄全店集點再出招！統一超商與Sony合作，端出耳機、藍牙喇叭、行動電源加價購活動；全家再續小小兵熱潮，強調上班族最愛的療癒小物，端出造型抱枕跟鑰匙圈。



統一超商7-ELEVEN表示，適逢暑假旅遊旺季，外出必備的3C用品就成為最夯的旅行小物，繼去年6月與日本耳機大廠鐵三角合作，推出限量加價購原廠耳機後，預購商品即秒殺一空。



看準商機，統一超商首度與Sony品牌合作，將在19日起推出「Sony限量原廠藍牙耳機、藍牙喇叭、行動電源加價購」全店集點活動。



統一超商說，集點加價購主打人氣女星張鈞甯代言的「Sony EXTRA BASS運動藍牙耳機」外，還有「Sony EXTRA BASS藍牙喇叭」與「Sony 15000mAh大容量行動電源」。



全家便利商店則表示，從6月28日推出小小兵集點活動，陸續加入小兵款杯身的芒果牛奶酷繽沙，以及小兵造型水壺加價購，引發黃色萌力大爆發，受到喜愛小小兵的消費者歡迎。



延續熱潮，全家指出，第二波集點贈品在19日接續登場，推出上班族冷氣房必備的小小兵抱枕和抱枕毯，8月2日還有小小兵造型的捏捏樂鑰匙圈和造型筆筒，將再掀討論。



全家解釋，「抱一夏抱枕毯」是在小小兵囚犯裝絨毛玩偶中內藏小薄毯，「兵瘋抱抱枕」重現小小兵電影中經典的英倫電話亭場景，電話亭抱枕中還內藏三隻迷你小兵，適合長時間待在冷氣房的上班族。



而8月2日推出辦公族必備小物，全家說，分別為捏捏樂鑰匙圈和造型筆筒；鑰匙圈的吹笛和大聲公款在捏壓後會發出笛聲，蛋糕款捏壓後則會彈出可愛的小小兵。「捉迷藏筆筒」復刻小小兵群躲在英倫電話亭的經典場景，看準是上班族喜歡紓壓小物的喜好。