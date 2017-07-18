（中央社記者周永捷雅加達18日專電）印尼東爪哇巴紐旺宜縣國立第三中學拒收一名非穆斯林女學生，引發爭議。巴紐旺宜縣長獲悉後親自接見女童，承諾保障她的受教權，並要懲處校方失職人員。



這起事件起因，1名叫做葉寧瑪（Yenima Swandina）的國小畢業女童要註冊就讀當地的國立第三中學遭拒，因為這所國中規定全校女學生都要戴穆斯林頭巾，但葉寧瑪是基督徒，未戴穆斯林頭巾。



葉寧瑪遭國立第三中學拒收的消息傳開後，巴紐旺宜縣（Banyuwangi）縣長阿布杜拉（Abdullah Azwar Anas）表示不滿，他保證一定會嚴懲國立第三中學訂定這項歧視性規定（禁止非穆斯林就讀）的校方人員，校長也在名單之列。



阿布杜拉已將懲處要求交給縣府教育局執行，第一步最起碼是祭出警告，並對校長進行輔導。



他昨天還特地邀請葉寧瑪和她的家長共進早餐，給她加油打氣，保證不會讓她的受教權益受損。



此外，阿布杜拉要求巴紐旺宜縣教育局重新檢視小學到中學的相關條例，不要讓學校的規定違背國家的規範。



國立第三中學先前規定全校女學生都要戴穆斯林頭巾上學。阿布杜拉昨天取消這項規定。他說，「希望這是最後一次，我們不論在哪裡都要維持宗教和諧，不要受到政治問題的影響」。1060718