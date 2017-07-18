（中央社記者蘇木春台中18日電）25歲蔡姓女子原先面容姣好，但她入夏後時常吃冰冷食物，開始受嚴重青春痘所苦，臉上出現成片帶有膿皰的丘疹狀痘痘，幸好經中醫治療，臉頰痘痘逐漸痊癒，也漸漸恢復自信。



亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師王崧表示，患者到診時臉頰兩側發紅，像是被人塗鴉惡作劇似的，顏色明顯卻又分布不均，並散布一顆顆帶有膿皰的丘疹狀痘痘，其中有些痘痘深伏不出、觸摸較硬。



王崧表示，青春痘學名為「痤瘡」，發生原因為毛囊分泌過多皮脂，以及毛囊開口阻塞，加上細菌感染造成發炎，變成紅色隆起的痘痘，嚴重時可能造成皮膚損傷形成痘疤，成為永久性的傷害。



王崧指出，痤瘡的發生與飲食、季節，和生活習慣有關，通常至中醫治療的痤瘡患者，屬於較嚴重類型，他們大多試遍各種治療方法，卻無法有效抑制痘痘反覆發作或黑色素沉澱的情形，加上部分西藥屬於自費項目，導致的副作用也常讓患者卻步。



王崧表示，蔡姓女子不但經常熬夜，伴隨精神倦怠、胸悶頭暈、食慾不振，加上近日天氣又熱，常吃冰冷食物，身體的伏熱無法有效排出，才使膿皰問題反覆發作，也導致皮膚暗沉、痘疤也多。



王崧提醒，想遠離痘痘，應避免熬夜，晚間11點以前就寢為宜，保持心情愉悅，多運動增加氣血循環，適度攝取烤、炸、辣等燥熱性食物，也應少吃冰冷、生食及寒性食物，如冰品、冷飲、沙拉、西瓜、蓮霧等，才能保持紅潤好氣色。1060718