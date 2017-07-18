今日最萌寵》狗狗和主人玩「猜食物」 牠眼神卻充滿絕望NOWnews今日新聞 (2017-07-18 11:49)
相信所有飼主都很喜歡和家中寵物玩遊戲，想知道牠們會有哪些逗趣反應。而網路近日一段影片掀起討論，一隻狗狗和主人玩「猜零食遊戲」，牠先是選擇主人的左手，順利吃到眼前美食，沒想到隨後主人張開右手，卻讓牠瞬間傻眼。
影片中可見，狗狗當時和主人玩「猜零食遊戲」，主人先是雙手握拳，隨後狗狗拍了一下主人的左手，順利吃到零食，沒想到主人接著打開右手，才發現右手裡藏著滿滿的食物，讓狗狗超級傻眼，露出一臉不可置信的表情。
臉書專頁「9GAG」分享這段影片，逗得網友哈哈大笑，紛紛留言「這隻狗狗超級乖，牠沒有吃牠沒選擇的那些食物」、「我在牠的眼神中看見滿滿的絕望」、「實在是太好笑了哈哈哈」、「牠看起來似乎心碎了」、「我願意給牠一堆食物」。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
「脫北美女」李晛瑞首訪台 盼大眾關注北韓議題【NOWnews今日新聞】
世大運選拔黑箱？標準過高惹議【中廣新聞網】
以為YOYO家族來點名 竟是「聖X石」見面會【NOWnews今日新聞】
自我檢測口腔 3大症狀恐是癌症前兆【健康醫療網】
眼科醫生震驚 女子眼裡有27片隱形眼鏡【NOWnews今日新聞】