▲狗狗和主人玩「猜食物」，牠眼神卻充滿絕望。（圖／翻攝自臉書）

相信所有飼主都很喜歡和家中寵物玩遊戲，想知道牠們會有哪些逗趣反應。而網路近日一段影片掀起討論，一隻狗狗和主人玩「猜零食遊戲」，牠先是選擇主人的左手，順利吃到眼前美食，沒想到隨後主人張開右手，卻讓牠瞬間傻眼。

影片中可見，狗狗當時和主人玩「猜零食遊戲」，主人先是雙手握拳，隨後狗狗拍了一下主人的左手，順利吃到零食，沒想到主人接著打開右手，才發現右手裡藏著滿滿的食物，讓狗狗超級傻眼，露出一臉不可置信的表情。

臉書專頁「9GAG」分享這段影片，逗得網友哈哈大笑，紛紛留言「這隻狗狗超級乖，牠沒有吃牠沒選擇的那些食物」、「我在牠的眼神中看見滿滿的絕望」、「實在是太好笑了哈哈哈」、「牠看起來似乎心碎了」、「我願意給牠一堆食物」。