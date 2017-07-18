▲放射士許春鳳是台灣最早為精神病人提供X光診療服務的醫事人員。（圖／記者陳鈞凱攝 , 2017.7.18）

受「精神病人會打人」刻板印象影響，台灣早期連照X光的醫事人員都不願進療養院，衛福部桃園療養院醫事放射士許春鳳卻憑藉著一股沒想太多、也不害怕的衝勁，成為台灣最早為精神病人提供Ｘ光診療服務的醫事人員，服務逾35年、檢查超過數萬人的她笑說，工作唯一訣竅就得像「哄小孩」一樣有耐心。

衛福部今（18）日舉辦「第三屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，從衛福部所屬27家醫院的專業人員中，表揚62名得獎者，許春鳳即獲頒「資深典範獎」。

許春鳳說，會住院的精神病人，多半自理能力不佳，衛生不佳，容易出現感染症狀，尤其是肺部感染，偏偏精神疾病患情緒不穩定、配合度困難，一般人照X光只花1、2分鐘，但精神病人沒有10分鐘往往還搞不定。

「趕快照了，醫生才會讓你回家」、「你穿這件黑色的不好看，穿我這件條紋的，照起來才會閃亮亮」，許春鳳表示，每一次面對病人，就像在哄大小孩一樣，必須有耐心，唯有協助病人完成檢查，提供精準報告，醫療團隊才能正確的處置與有效的治療，也才能讓病人及早恢復健康。

另一名獲頒「優良獎」的醫檢師林逸薇，則在花蓮醫院豐濱原住民分院服務超過10年，她說，身為花蓮東部100多公里海岸線上唯一的醫療院所，該院有如救命的小站。

林逸薇說，當地常發生遊覽車翻車意外，一整車人載來急診是常見的事，而暑假泛舟受傷的人也不少，如何即時提供急診醫師包括肝、腎等各項重要檢驗結果，是肩上最重的責任，除了努力提高檢驗品質，她也爭取將僅有的10多項檢驗項目增加到目前的30多項。

衛福部政務次長何啟功強調，衛福部醫院以有限的資源，肩負著推動公衛政策與照護弱勢的責任，其中有許多優秀的專業醫事人員與社工人員默默付出並奉獻所長，希望社會各界也能夠給予這群專業人員肯定並鼓勵。