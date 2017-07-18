▲雪人的血——水。（圖／翻攝自鏡報

一個富饒趣味的推特帳號Correct Names將一些日常常見的物品取了新的名字。

就「字面上」來說這些命名也是正確的，有的是描繪得十分有趣，有的則透過押韻而有意思（Float coat），有的則是運用雙關。像是香檳跟按摩浴缸，兩者一樣讓你放鬆卻也有泡泡。又或者是英文發音將治療狗的獸醫從doctor變成dogtor，以及治療鴨子的doctor變成ducktor。

▲摩托船——水上摩托車。（圖／翻攝自鏡報）

▲家的樂高——磚塊。（圖／翻攝自鏡報）

▲沒骨頭的沙發——懶骨頭。（圖／翻攝自鏡報）

▲按摩浴缸水——香檳。（圖／翻攝自鏡報）

▲漂浮大衣——救生衣。（圖／翻攝自鏡報）

▲聖水——伏特加。（圖／翻攝自鏡報

▲貝果種子——早餐玉米片。（圖／翻攝自鏡報

▲Dogtor——Doctor。（圖／翻攝自鏡報）

▲Skyentist——Astronaut。（圖／翻攝自鏡報）

▲山噴泉（Mountain Fountain）——火山爆發。（圖／翻攝自鏡報）

▲噴嚏紙——衛生紙。（圖／翻攝自鏡報）

▲牛汁——牛奶。（圖／翻攝自鏡報）

▲布丁鏟——湯匙。（圖／翻攝自鏡報）

▲地球的毯子——草地。（圖／翻攝自鏡報）

▲一維條「馬」——斑馬。（圖／翻攝自鏡報）

▲放屁松鼠——臭鼬。（圖／翻攝自鏡報）

▲穿禮服的雞——企鵝。（圖／翻攝自鏡報）

▲龜殼兔——犰狳。（圖／翻攝自鏡報）

▲慢動作猩猩——樹懶。（圖／翻攝自鏡報）