▲網友的媽媽和一位年輕人撞包。（圖／翻攝自Dcard）

有時在路上如果碰巧遇到和自己「撞衫」、「撞包」的人，真的是會有點尷尬，有人可能會盡量避開和對方直接面對面，有人可能會假裝沒看到，等到走遠之後再悄悄回頭確認，也有人可能會覺得沒什麼，甚至暗自比較誰穿起來比較好看。不過，如果遇到的撞衫／撞包對象剛好是跟自己年齡「有段差距」的話…

有網友就在Dcard上分享了他的媽媽和一位年輕人「撞包」的趣事。原PO表示，媽媽本身是個穿搭很有趣的人，而她最近迷上了某家具店的黃色後背包，因此常常背出門，沒想到竟然和個年輕小夥撞包啦。

當時原PO走在媽媽後方，於是便拍下媽媽和那位年輕人撞包的「認證照」，還自行搭配搞笑的圖說，模擬呈現了兩位撞包當事人的小劇場，引人發噱。

▲▼網友替媽媽和年輕人模擬了內心小劇場。（圖／翻攝自Dcard）

（圖／翻攝自Dcard）

（圖／翻攝自Dcard）

（圖／翻攝自Dcard）

網友們笑到岔氣，覺得原PO媽媽實在太可愛：「我以為媽媽會去拍他肩合照之類的哈哈哈」、「你媽媽還故意跑到前面給對方看哈哈哈哈，太壞了」、「誰不想年輕一點呢」、「不管撞衣撞鞋撞包包，我也會故意走到那個人面前欸～如果被你媽超越我會超越回去！」，也有人分享自己和人「撞」的經驗：「比我老我就不走去前面，然後盡量閃，比我年輕我就跟原po媽一樣哈哈哈」、「去鞋店試穿一雙鞋，我一穿完跟店員說我要這雙，然後小半號，旁邊一個阿嬤就跟另個店員說，她穿這雙好看，也要試試看…」、「我穿著藍色外套，看到一位大叔從我前面走過，才驚覺發現大叔的外套跟我一樣！」、「我高中也跟老師撞衫，老師大概50吧」。

而因為貼文反應熱烈，最後甚至連那位跟原PO媽媽撞包的年輕當事人，都現身留言「相認」了呢。