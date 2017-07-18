（中央社利馬2017年7月17日綜合外電報導）美國地質調查所（USGS）表示，祕魯外海今天發生規模6.4海底地震，不過，祕魯國家民防機構（Indeci）表示沒有海嘯風險。



路透社引述美國地質調查所報導，地震震源深度為44公里，震央在祕魯普基奧（Puquio）東南方194公里處。



太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）初步測得的地震規模為6.3。



秘魯當地媒體報導，第2大城阿雷基帕（Arequipa）與智利北部都可以感受到地震。（譯者：中央社張曉雯）