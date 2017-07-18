關節僵硬、寸步難行，該如何是好？一名66歲張姓婦女，20多年前罹患類風濕性關節炎，因早期沒有及時就醫診治，導致關節逐漸變形，造成行動受限合併肌少症，連上個廁所都困難，直到聽從醫師建議，每天利用繩子和毛巾做伸展運動，增加肌肉力量，才逐漸找回活動力。

胡宗慶醫師（左）教導患者做伸展運動，改善關節僵硬和預防肌少症。（圖片提供 ／衛福部豐原醫院）

類風濕關節炎延誤治療 關節發炎易合併肌少症

張姓婦人在20多年前剛發生類風濕關節炎的時候，只覺得早上起床時，兩側手指頭腫痛僵硬，活動後就逐漸改善，加上工作忙碌帶孩子，只聽鄰居說哪裡有什麼偏方可以治療就會去嘗試，沒想到連其他關節也逐漸變得腫痛、僵硬，難以行走、連上廁所都要人家抱。

衛生福利部豐原醫院免疫風濕科主任胡宗慶表示，患者罹患類風濕關節炎已經20幾年，因早期沒有及時就醫，導致關節逐漸變形，造成行動受限，肌肉也萎縮，甚至體重下滑，加上關節發炎後行動上的限制，導致合併肌少症。

防止肌少症 沒事找條繩子伸展筋骨

為了找回行動力、避免病症持續快速惡化，後來醫師建議患者在家利用毛巾、繩子、彈力繩等工具做一些簡單的伸展運動，每天至少做2至3次，每次維持15至30秒、重複2至4次，每天持續做，能把緊繃的肌肉達到不錯的伸展效果，也能增加肌肉力量，防止肌少症的發生。

類風濕關節炎是一種自體免疫疾病，因輕忽而延誤治療，容易導致關節變形，嚴重會造成行動受限。（圖片提供 ／衛福部豐原醫院）

關節疼痛逾6周 類風濕關節炎莫輕忽

類風濕關節炎是一種全身性的自體免疫疾病，屬於一種發炎性疾病，主要侵犯全身周邊大小關節，會讓整個身體變得比較虛弱，好發年齡約35歲到50歲中年婦人，男女比1：4，以女性較高，主要是先天體質加上後天環境影響所導致。

胡宗慶醫師表示，如果初期有發現對稱性的關節出現疼痛、僵硬等情形，且持續關節疼痛6周以上，同時有自體免疫家族史，就要高度懷疑是類風濕性關節炎，應盡早到醫院尋求免疫風濕科診治，避免延誤病情。

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