「106學年度大學指定科目考試」成績單明天（19號）寄發，大考中心表示，考生明天（19號）上午9點起可利用網路（http://www.ceec.edu.tw）或電話語音查詢成績，上網可配合准考證末碼分流查詢，只要考生報名時有填手機號碼，也會收到成績通知簡訊（以0911-511-467手機號碼發送）。



大考中心表示，將公布各科級分與總級分人數百分比累計表，及各科與總級分的「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」，如果考生在7月21號還沒收到成績單，7月25號前可透過語音電話(02-23643677)查詢，如果對成績有疑義，21號上午9點到24號下午5點前可申請成績複查，複查結果通知書28號寄發，並提供網路及電話(02)2364-3677查詢。