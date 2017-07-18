炎炎夏日哪裡去?到圖書館閱讀，成為最好的選擇！國立臺灣圖書館舉辦夏日閱讀節系列活動，不僅好書可以加倍借、逾期還書不用被罰之外，還有一系列的演講及青少年書展，希望讓所有讀者，能在書海中，優游一夏。



國立台灣圖書館閱覽典藏組主任張燕琴表示，夏日閱讀節系列活動內容豐富，不僅好書加倍借，讓讀者的借書冊數提高(從原本個人可借10本、家庭30本提高到20及50本)，逾期還書的讀者，逾期記錄可以一筆勾銷，不用被罰停止借書，希望鼓勵大家夏日多閱讀。



此外，暑假期間除了每週三下午的故事同樂會仍邀請親子來聽故事外，還舉辦台灣圖書館的故事、青少年「盛夏萬事屋」書展，並有新生兒父母的親子閱讀、青少年「百工體驗系列」等多場講座，邀請親子閱讀專家、青年農民、工地主任等前來演講，要透過可看、可聽的閱讀活動，讓讀者暑假充滿閱讀能量。



臺灣圖書館表示，暑假閱讀不僅豐富心靈，只要利用自助借書機借還書，還有機會拿到圖書禮劵，並且集章換桌遊，歡迎讀者夏日一起閱讀，優游書海。