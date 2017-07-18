用音樂來紓壓 高雄公益講座開放報名教育廣播電台 (2017-07-18 11:18)
台灣癌症基金會南部分會7月25號(星期二)上午將在高雄市舉辦一場免費公益講座，邀請音樂治療師江翊仙，分享如何透過音樂來紓壓，消除心中的煩惱，提昇活力，並幫助睡眠，歡迎對音樂有興趣的民眾，7月24號以前上網報名參加，詳情可利用台灣癌症基金 會網頁(http://www.canceraway.org.tw/page.asp?IDno=2739)查詢。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
「脫北美女」李晛瑞首訪台 盼大眾關注北韓議題【NOWnews今日新聞】
世大運選拔黑箱？標準過高惹議【中廣新聞網】
以為YOYO家族來點名 竟是「聖X石」見面會【NOWnews今日新聞】
自我檢測口腔 3大症狀恐是癌症前兆【健康醫療網】
眼科醫生震驚 女子眼裡有27片隱形眼鏡【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》