台灣癌症基金會南部分會7月25號(星期二)上午將在高雄市舉辦一場免費公益講座，邀請音樂治療師江翊仙，分享如何透過音樂來紓壓，消除心中的煩惱，提昇活力，並幫助睡眠，歡迎對音樂有興趣的民眾，7月24號以前上網報名參加，詳情可利用台灣癌症基金 會網頁(http://www.canceraway.org.tw/page.asp?IDno=2739)查詢。