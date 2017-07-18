【早安健康／張維庭編譯】每天生活緊湊又充滿壓力，從一早起床就吃一個甜甜的麵包搭配咖啡、午餐飯後不忘來個甜點，下午又三五成群揪團訂飲料、雞排，好不容易下班了，又來個聚餐應酬，燒肉、牛排、各式海鮮珍味外加飲酒？現代人的生活於公於私，往往吃進過量的飲食，對肝臟帶來沉重的負荷，長久下來就會導致高血壓、糖尿病等等的慢性病找上門來。透過按壓發聲法，幫助排出肝臟的壞氣！

吃太多糖、碳水化合物 讓肝臟超出負荷

平時提到肝臟，總會想起補品廣告當中的喝酒傷肝，覺得沒飲酒習慣的自己應該不要緊？其實，如果攝取太多的醣類（例如碳水化合物、甜食，不經意喝下大量糖分的咖啡、奶茶與果汁），也都會造成肝臟囤積脂肪，導致脂肪肝、肝臟的機能下滑。

偏偏有著「人體化學工廠」之稱的肝臟，有個別稱叫做「沉默的器官」，狀態惡化時幾乎沒有感覺，等到察覺時，往往已經到了狀態十分惡劣的地步。

肝臟負責解毒 還是代謝與生成荷爾蒙的重要器官

日本麻醉科醫師、日本美容外科學會專門醫師，現任品川醫美診所院長的黒田愛美醫師表示，肝臟的重量占了體重的五十分之一，是人體器官當中最大的器官，在人體中擔任了許多重要的工作。

例如常聽說喝酒傷肝，正是因為肝臟負責解毒，當酒精、藥物、人工添加物等等有害物質透過進食來到體內，都會透過肝臟進行無毒化作業，來降低對人體的傷害。肝臟也負責生成和分泌膽汁，膽汁進入十二指腸，協助脂肪的消化和吸收，並排出肝臟的老廢棄物。

現代人的飲食充滿各種加工食品、飲品和精緻飲食，攝取了過量的糖份和脂肪，主要都是透過肝臟來代謝，此外，像是細胞膜和凝固血液的物質、荷爾蒙以及神經傳達物質的材料等等，有許多的物質都是透過肝臟來代謝，因此，肝臟不僅負責代謝毒物，同時也是負責產生許多能量的重要器官。

強化肝機能、預防慢性病，下一頁日本針灸院長教你這樣按就行！

強化肝機能 預防改善生活習慣病

一旦肝臟出現狀況，不僅會產生常見的脂肪肝、肝炎等等問題，更是與糖尿病、高血壓、高血脂、動脈硬化等等生活習慣病密不可分，而反過來說，只要能夠強化肝機能，就能夠預防並改善各式各樣的生活習慣病。

日本東京哲學堂針灸院院長井上堅介表示，一邊發出聲音，一邊按壓肝臟的穴道，是一種活化肝臟機能的方法。這個方法源自於中國的氣功，透過對應器官的發聲法，來將內臟中囤積的壞氣，轉換成好的氣。

透過按壓著穴道的同時，發出「噓—」的聲音，一邊碰觸肝臟周邊，能感受到聲音的震動。一天一次，一邊發出聲音一邊按壓肝臟的穴道5~6次，可期待消除疲勞的效果。院長表示，透過時常適度的運動、吃八分飽，以及進行發聲穴道按摩法，下一次到醫院檢查時，一定能發現肝機能的數值顯著改善。

《按壓發聲法》

STEP1.右乳頭的正下方，從上面數來的第五根與第六根肋骨之間，有著肝臟的穴道「期門」穴。

STEP2.一邊按壓，一邊發出「噓──」的聲音，盡可能發聲越長越好。

STEP3.要感覺得到穴道周圍有震動才是成功，來回5~6次。

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