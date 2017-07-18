【早安健康／陳建甫編譯】現代人勤上健身房的比例越來越高，除了定期的運動可以維持體態、緊緻肌肉之外，日本腦科學專家澤口俊之更表示，一般人在健身時較容易忽略到的下半身部位反而是最重要的抗老關鍵。而日本資深節目主持人黑柳徹子更是每晚運動下半身長達20年，如今83歲高齡仍在日本電視圈的第一線活躍。

30歲以後下半身肌肉快速流失

日本類風濕性關節炎名醫中山久德表示，我們的身體肌肉約會在30歲之後每年流失1%，尤其是下半身肌肉流失速度更快，因此注重下半身及深層肌肉的鍛鍊，其實也是最有效阻止基礎代謝率下滑的方法。

活動下半身肌肉就能有效分泌抗老化荷爾蒙

澤口俊之則表示，近來醫學界最矚目的體內激素之一便是肌肉激素（Myokine），這種由肌肉分泌出來的生長激素不但在成年之後仍會持續產生，更有助分解脂肪並防止動脈硬化、控制血糖並預防糖尿病、穩定血壓並活化肌膚細胞，因此又被稱為「抗老化荷爾蒙」。

另一方面，由於肌肉激素僅在下半身肌肉中分泌，所以不論如何鍛鍊上半身體幹，對身體帶來的好處都不夠顯著，反之只要輕量運動下半身，就能夠有效預防各種老年慢性病。另一方面，肌肉激素只在年齡四個月以內的肌肉細胞中分泌，因此定期鍛鍊下半身就能有效促使肌肉細胞更新，這些年輕的肌肉細胞除了可以預防慢性病之外，同時也能防止肌力流失，避免老來需要坐輪椅或臥病在床的可能。

下一頁教您「印度深蹲」幫助抗老！

游泳運動不到大腿肌肉 每晚20分鐘印度深蹲才有效

而澤口俊之也提醒，雖然民間常有運動專家表示游泳是最消脂的有氧運動，但是幾乎沒有任何一項研究指出游泳能夠提升大腿肌力，這可能是因為水中浮力較強，而使得在水中行走、游泳都無法像陸上運動般確實刺激大腿及下盤肌肉。因此要刺激身體分泌肌肉激素，民眾可以仿照黑柳徹子，每天晚上做20分鐘印度深蹲，就能有效維持身材並預防慢性疾病。

印度深蹲這樣做：

1.將雙腳打開與肩同寬，雙手也平舉過肩。

2. 一邊深吸氣一邊將雙手舉到腰間並漸漸向下蹲。

3. 等氣吸到最滿之後便蹲低並將雙手向後伸直。

4. 一邊吐氣一邊將手畫弧形向前方舉起，待氣吐盡便恢復為1的姿勢。每晚做20分鐘就能有效運動到大腿肌群並刺激肌肉激素分泌。

【延伸閱讀】