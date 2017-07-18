炎炎夏日，實在懶得出門，許多人只想待在冷氣房裡，以看電視、吃東西來消除疲勞。但久坐無法紓壓，甚至越坐越憂鬱！根據一篇康乃狄克大學發表於《健康心理學期刊》研究發現：長時間的久坐可能造成較低的主觀幸福感，及較高憂鬱情緒風險。此研究發現，經常久坐的人，在從事輕度或中度體能活動後，整體幸福感和情緒呈現大幅改善！

國立屏東科技大學休閒運動健康系徐錦興教授表示，近年許多研究推翻過去一般認為運動時間越長、強度越高，對身心效益越好的理論，上述研究證實，只要提高身體活動量，就能提升正向情緒，降低憂鬱風險與疼痛感受。對於習慣久坐或沒有運動習慣的人而言，最重要的是改變生活型態。

試著統計一周坐著的時間，根據自己的生活模式思考一周要撥多少時間起身活動。例如不妨：走路到市場買菜、騎腳踏車去附近銀行繳費，或到公園散步等，減少久坐的時間，就能提高身體活動量。運動並非汗流浹背、氣喘吁吁才有效，只要改變坐式的生活習慣，就能增加幸福感。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，此研究對於討厭運動的人而言是個好消息。少量且低強度的運動：悠閒地散步、戶外遛狗、走到遠一點的超商選購商品、上班時提早一個捷運站下車…能讓心情更好，增加幸福感。找到自己喜歡的運動類型及可接受的強度，會較容易持續執行，進而養成習慣，無論逛街或逛書店，都能有此效果。

對於講求效率的人而言，試著每周抽出一些時間從事喜歡、輕量級的運動，剩餘非活動的時間也能提升愉悅感 （假使每周只花 3%的時間運動，剩下 97%的時間也會感到快樂）。葉雅馨指出，許多人因為暑假天氣炎熱而懶於出門或做戶外活動，家人不妨選擇可以在室內進行的運動，立定跑步、跳繩， 或一起逛超市、百貨公司、量販店等，達到輕度身體活動的目的外，也增近家人相處的時間。

葉雅馨建議，培養習慣時設定簡易達成的目標，例如：邊看電視邊原地踏步半小時、炒菜時擺臀三分鐘、洗澡時踮著腳…。選擇易達成、易執行又易持久，且會產生許多愉快感的運動，逐漸增加頻率，就能成為一種生活習慣。

（畢翠絲／台北報導）