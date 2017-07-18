口腔狀況與全身健康息息相關！未治療的牙周病會增加中風、心肌梗塞、肺炎、失智甚至罹癌的風險。根據調查，特殊需求者的齲齒率及牙周狀況，都較一般人嚴重，但牙科就診率卻又比一般人為低。根據過往對安養機構的研究調查，只要加強這類患者的口腔衛生，就可降低他們的肺炎發生率等。

對於中重度身心障礙、清醒時50%以上都需臥床、需專人照料起居、難以出門的患者，要出門至牙科就診，是一趟遙遠的路。依據內政部統計，至106年第一季為止，全國領有中重度身心障礙卡的特殊需求者，中度共有374,338人，重度共有196,226人，中重度總計共570,564人。根據健保署統計，104年全國申請牙科到宅醫療的數量，尚不及100人次，而全國投入的牙醫師人數，更只有7人（台北市：3人；新北市2人；台中市2人）。

自105年下半年起，台北市立聯合醫院口腔醫學部總院長黃勝堅募款並訂製行動診間，讓北市聯醫各院區均可全力投入牙科到宅醫療服務。當年度即已順利完成49次出訪，佔全國申請次數之15.9%，另外在配合北市聯醫居家藍鵲計畫及出院準備甚至是居家安寧等政策下，今年預估服務總個案數必能增加。到目前為止，北市聯醫已有12位主治醫師帶領住院醫師及實習醫學生前往做到宅訪視及治療。

雖然牙科到宅醫療的任務十分不易、耗時耗力，但聯醫花心力治療這群「就醫弱勢」而有牙科需求的中重度身心障礙患者，同時也指導照顧他們的家人、看護等，協助患者作每日的牙齒清潔。

「走出診間，才發現有更需要我們的地方！」即使牙科到宅醫療服務任務不易，但看見病患無法說出口的感謝表情，及家屬的期待與道謝，醫師們覺得付出有了豐富的成果。

（畢翠絲／台北報導）