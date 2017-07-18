【中央網路報】

淡水區巫宗仁區長17日下午親臨「赤子童心藝術夏令營暨兒童繪畫比賽」現場為小朋友頒獎，並與當天參與活動的小朋友合照。巫區長感謝緣道觀音廟及佛乘世界文教基金會，為小朋友們舉辦如此有意義的藝術夏令營活動，緣道觀音廟是個風景優美的宗教聖地，小朋友能在這裡參加活動十分有福報。淡水區巫宗仁區長與緣道觀音廟黃錦春主委，欣賞小朋友的精彩作品並在貼滿小朋友心願的許願樹及作品展示台前合影。來自美國的Tia，與表妹一起來參加夏令營活動，雖然語言不通，來自美國的Tia仍不減藝術創作的熱情。小朋友天馬行空的創意，作品讓大人驚豔不已。下午的寫生活動，小朋友在緣道觀廟園區內，選擇自己最愛的角落，認真的作畫。主辦單位此次邀請3位資深、專業的老師授課，小朋友在上課中熱情回應。 受到廣大家長及小學生好評與支持的「赤子童心藝術夏令營暨兒童繪畫比賽」，17日在淡水緣道觀音廟熱鬧展開。今年共有300多位來自大台北地區、宜蘭、台中、高雄等全台灣各地、甚至來自上海及美國的小朋友來參加。淡水區長巫宗仁在百忙之中特別抽空蒞臨活動現場，為小朋友鼓勵、加油，對這些小小藝術家展現的豐富想像力與創造力感到讚嘆，也特別感謝緣道觀音廟舉辦如此有意義的活動。活動開始，佛乘世界文教基金會秘書長黃光中首先致詞，代表佛乘世界文教基金會歡迎所有小朋友，也謝謝緣道觀音廟提供這麼優美場地，今日的課程內容豐富，有好玩的神奇寶貝捏塑、神奇的浮水畫課程等等，希望大家親近藝術之餘，也能有一整天的歡樂，同時期勉小朋友在活動中，都有為團隊爭取最佳成績的榮譽心。藝術夏令營總召潘正昌說，今年是第三次舉辦藝術夏令營活動，也希望孩子們在今天的活動中能夠好好的玩、度過一個快樂的暑假。公務繁忙的淡水區巫宗仁區長，下午在百忙中特別抽空親臨現場，巫區長在致辭時首先感謝緣道觀音廟及佛乘世界文教基金會，為小朋友們舉辦如此有意義的藝術夏令營活動，也很感動主辦單位的用心，看到隊輔大哥哥大姐姐人數眾多、個個充滿熱情活力，讓每個參與的小朋友都能得到很好的照顧。巫區長盛讚緣道觀音廟不只是淡水著名的宗教聖地，對於各項公益活動的參與與推動也不遺餘力。藝術夏令營課程中，主辦單位特別邀請楊慧蓁、賴雅琦和林惠麗，三位資深、專業且擁有多項相關證照資格的老師授課，引領小朋友體驗藝術的豐富有趣。楊慧蓁老師利用五彩繽紛的拼豆，讓小朋友玩出無限可能的拼豆掛飾；神奇寶貝存錢筒的捏塑課程，可愛又好玩。賴雅琦老師所帶來的浮水畫小畫家，利用顏料在水面的自然暈染而創作，簡單易學、成品色彩豐富又美麗；獨一無二的奇妙萬花筒DIY，小朋友和大人都愛不釋手。林惠麗老師運用多媒材創作的威尼斯藝術面具設計創作，小朋友親自設計專屬自己、宛如嘉年華般的威尼斯藝術面具。另外，吹動顏料水滴讓線條自然流動的日本扇吹畫創作，孩子們天馬行空的想像都呈現在作品上。透過藝術課程，發現到孩子們個個潛力無窮，能在有限的時間完成這麼棒的藝術品，令人嘆為觀止！「赤子童心藝術夏令營暨兒童繪畫比賽」2015年首次開辦，即獲得參與的小學生與家長一致好評與口碑，除了大台北地區的家長爭相報名外，更有來自外縣市甚至大陸回台的台商子女；今年更有來自上海、美國，以及宜蘭、台中和高雄的小朋友。一對來自宜蘭的游姓姐弟，爸爸說他們這2、3年來都有陸續上緣道觀音廟禮佛過，覺得這裡非常的清靜、而太太也非常地喜歡緣道觀音廟，一直以來都有持續關注緣道觀音廟的官網，卻在今年才得知有夏令營的活動，因此馬上就幫家中兩姊弟報名。來自美國的歐維提(Tia)與上海的李安蕾是表姊妹的關係，Tia是個可愛的９歲小女孩，前幾年有來過緣道觀音廟，雖然不會說中文，不過她很有勇氣的向小隊輔「Say hello!」也表達出自己熱愛藝術創作，這次來參加夏令營的目的除了享受藝術創作，也想透過這次的活動認識更多台灣的朋友。緣道觀音廟為為北台灣著名佛教聖地，坐落於莊嚴清幽的山林之間，其仿唐建築更是傳世藝術傑作，每年吸引海內外有緣大德前來參訪。廟方歷年來支持社會慈善、棋弈、佛教文化、藝術等公益慈善活動不遺餘力，像是與財團法人佛乘世界文教基金會，每年共同舉辦堪稱國內棋界年度盛事的「佛乘盃圍棋大賽」，其賽事水準之高、規模之大，深獲棋界好評。接下來「赤子童心藝術夏令營暨兒童繪畫比賽」活動，分別還有7月23、24日及7月30、31日，4個梯次。精彩豐富的藝術DIY課程，活動規劃獨特、有趣，擁有極高的評價與迴響。因為名額有限，每每讓許多無法如願報名的家長扼腕不已，想要替孩子們報名參加此活動的家長，請密切注意緣道觀音廟官網與FB訊息！緣道觀音廟地址：新北市淡水區安子內3號電話：(02) 2626-9242網址：www.yuandao.org.tw開放時間：週二∼週五9：30a.m.∼6：00 p.m.（夏季至7：00 p.m.）週六∼週日 9：30a.m.∼7：00 p.m.（夏季至8：00 p.m.）週一公休（國定假日及暑假除外）(蘇松濤報導)