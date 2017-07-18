緣道觀音廟「赤子童心藝術夏令營」 體驗不「藝」樣的暑假中央網路報 (2017-07-18 11:25)
活動開始，佛乘世界文教基金會秘書長黃光中首先致詞，代表佛乘世界文教基金會歡迎所有小朋友，也謝謝緣道觀音廟提供這麼優美場地，今日的課程內容豐富，有好玩的神奇寶貝捏塑、神奇的浮水畫課程等等，希望大家親近藝術之餘，也能有一整天的歡樂，同時期勉小朋友在活動中，都有為團隊爭取最佳成績的榮譽心。藝術夏令營總召潘正昌說，今年是第三次舉辦藝術夏令營活動，也希望孩子們在今天的活動中能夠好好的玩、度過一個快樂的暑假。
公務繁忙的淡水區巫宗仁區長，下午在百忙中特別抽空親臨現場，巫區長在致辭時首先感謝緣道觀音廟及佛乘世界文教基金會，為小朋友們舉辦如此有意義的藝術夏令營活動，也很感動主辦單位的用心，看到隊輔大哥哥大姐姐人數眾多、個個充滿熱情活力，讓每個參與的小朋友都能得到很好的照顧。巫區長盛讚緣道觀音廟不只是淡水著名的宗教聖地，對於各項公益活動的參與與推動也不遺餘力。
藝術夏令營課程中，主辦單位特別邀請楊慧蓁、賴雅琦和林惠麗，三位資深、專業且擁有多項相關證照資格的老師授課，引領小朋友體驗藝術的豐富有趣。楊慧蓁老師利用五彩繽紛的拼豆，讓小朋友玩出無限可能的拼豆掛飾；神奇寶貝存錢筒的捏塑課程，可愛又好玩。賴雅琦老師所帶來的浮水畫小畫家，利用顏料在水面的自然暈染而創作，簡單易學、成品色彩豐富又美麗；獨一無二的奇妙萬花筒DIY，小朋友和大人都愛不釋手。
林惠麗老師運用多媒材創作的威尼斯藝術面具設計創作，小朋友親自設計專屬自己、宛如嘉年華般的威尼斯藝術面具。另外，吹動顏料水滴讓線條自然流動的日本扇吹畫創作，孩子們天馬行空的想像都呈現在作品上。透過藝術課程，發現到孩子們個個潛力無窮，能在有限的時間完成這麼棒的藝術品，令人嘆為觀止！
「赤子童心藝術夏令營暨兒童繪畫比賽」2015年首次開辦，即獲得參與的小學生與家長一致好評與口碑，除了大台北地區的家長爭相報名外，更有來自外縣市甚至大陸回台的台商子女；今年更有來自上海、美國，以及宜蘭、台中和高雄的小朋友。一對來自宜蘭的游姓姐弟，爸爸說他們這2、3年來都有陸續上緣道觀音廟禮佛過，覺得這裡非常的清靜、而太太也非常地喜歡緣道觀音廟，一直以來都有持續關注緣道觀音廟的官網，卻在今年才得知有夏令營的活動，因此馬上就幫家中兩姊弟報名。
來自美國的歐維提(Tia)與上海的李安蕾是表姊妹的關係，Tia是個可愛的９歲小女孩，前幾年有來過緣道觀音廟，雖然不會說中文，不過她很有勇氣的向小隊輔「Say hello!」也表達出自己熱愛藝術創作，這次來參加夏令營的目的除了享受藝術創作，也想透過這次的活動認識更多台灣的朋友。
緣道觀音廟為為北台灣著名佛教聖地，坐落於莊嚴清幽的山林之間，其仿唐建築更是傳世藝術傑作，每年吸引海內外有緣大德前來參訪。廟方歷年來支持社會慈善、棋弈、佛教文化、藝術等公益慈善活動不遺餘力，像是與財團法人佛乘世界文教基金會，每年共同舉辦堪稱國內棋界年度盛事的「佛乘盃圍棋大賽」，其賽事水準之高、規模之大，深獲棋界好評。
接下來「赤子童心藝術夏令營暨兒童繪畫比賽」活動，分別還有7月23、24日及7月30、31日，4個梯次。精彩豐富的藝術DIY課程，活動規劃獨特、有趣，擁有極高的評價與迴響。因為名額有限，每每讓許多無法如願報名的家長扼腕不已，想要替孩子們報名參加此活動的家長，請密切注意緣道觀音廟官網與FB訊息！
緣道觀音廟
地址：新北市淡水區安子內3號
電話：(02) 2626-9242
網址：www.yuandao.org.tw
開放時間：
週二∼週五9：30a.m.∼6：00 p.m.（夏季至7：00 p.m.）
週六∼週日 9：30a.m.∼7：00 p.m.（夏季至8：00 p.m.）
週一公休（國定假日及暑假除外）
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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