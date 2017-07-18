近來氣溫屢創新高，熱傷害事件頻傳。營建業、漁業、農業、運動員等戶外工作者因工作屬性需經常曝曬於豔陽下，若未適時作好防護措施又大量流汗，恐因脫水導致中暑。國民健康署署長王英偉提醒，戶外工作者要預防熱傷害，在生活細節中作好自我保護，例如：避免太陽直曬、充份補充水份、穿著涼爽透氣之衣物、認識傷害徵兆、具緊急處置能力等。

國健署表示，要注意「避免太陽直曬」，儘可能避免於中午時段長時間進行勞動作業，將工作時間調整於早晨、下午2點以後，並適時使用遮陽布簾、利用電風扇或灑水裝置降低環境溫度，並應於陰涼處休息，減少大量汗水流失。

此外，「充份補充水份」，宜定時喝水，每天至少2,000㏄白開水的好習慣，應少量多次飲用，不要等到口渴才喝；另可多吃含有較多水分的蔬果。不喝含酒精及大量糖分飲料。如有痙孿或抽筋現象可飲用稀釋之運動飲料或加少許鹽巴的冷開水。

出門時，切記「穿著涼爽透氣衣物」，採用棉質衣服，或能阻隔紫外線照射的功能性衣物，或擦防曬乳以保護皮膚。且搭配寬邊帽遮陽有助自保。另提醒眼睛也需以太陽眼鏡保護。

國健署提醒民眾「認識熱傷害徵兆」，若尚未適應較熱的環境，切勿貿然從事過於吃力的身體活動，並於工作期間增加休息頻率，讓身體漸漸習慣熱環境。此外，要能辨識熱傷害發生症狀，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等，並注意自己身體狀況，以隨時採取因應措施。

要格外注意，「培養緊急處置能力」，工作時應隨時注意身旁同事身體狀況，若有出現熱傷害症狀時，務必迅速自行或將該人員離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

（畢翠絲／台北報導）