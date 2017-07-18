威廉王子一家出訪波蘭 小王子怕生遲遲不肯下機北京新浪網 (2017-07-18 10:40)
來源：海外網
海外網7月18日電 17日，英國威廉王子一家四口出訪波蘭。但在抵達機場后，喬治小王子因為怕生遲遲不肯走出機艙，秒變靦腆可愛的表情包。
據香港東網17日報導，威廉王子及凱瑟琳王妃近日展開為期五天的波蘭和德國訪問之旅，這被視為另一趟脫歐外交之行，以加強英國脫歐后與歐洲其他國家的關係。
17日，威廉王子一家四口乘專機抵達波蘭首都華沙，大批官員到場迎接。下機時，喬治小王子顯得有點怕生，遲遲不肯走出機艙，隨後在威廉牽手下，才靦腆地走上紅地毯。凱瑟琳則一邊抱著夏洛特小公主，一邊向在場人士揮手。（編譯/海外網 劉強）
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