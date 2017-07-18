來源：海外網

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海外網7月18日電 美國總統特朗普17日在推特發文談及其長子小特朗普與俄羅斯女律師會面一事，稱這隻是政治上的常規事件，並稱政治圈中幾乎每個人都想參與這種會議。

特朗普在推文中說：「大部分政客都會像小特朗普一樣，為了獲取競爭對手的材料，去參加這類會議。這就是政治！」

據《紐約時報》報導，當天晚些時候，白宮發言人肖恩·斯派塞在新聞發佈會上重申了特朗普的立場，並稱，在那次會議中，甚至沒有出現政治。

美聯社報導稱，小特朗普希望與這名律師會面，以獲取民主黨候選人希拉蕊·柯林頓的犯罪信息，這引出了關於特朗普競選團隊可能與俄羅斯串通的新問題。

當地時間16日，美國總統唐納德·特朗普的律師堅稱，特朗普的長子小特朗普在去年的總統競選期間與一名俄羅斯律師的會晤中，沒有任何違法行為。

最初，2016年6月的這一會面被說成關於一個俄羅斯收養項目；然後又被稱為聽取關於希拉蕊的信息；最後，小特朗普被迫公佈郵件，透露他已經告訴一名線人，他「喜歡」俄羅斯在獲取民主黨候選人希拉蕊犯罪信息方面的幫助。

除了小特朗普，參與這次會議的還有特朗普的女婿庫什納、特朗普競選團隊主席保羅·馬納福特，兩人都在競選中扮演重要角色。

美國參議院情報委員會的民主黨領袖馬克·沃納周日說，他希望參與這次會面的所有人出席該委員會會議。

「我希望聽取每個參與這次會議者的意見，了解他們關於這一事件的說法，並且，我認為我們可能也會發現還有其他會面。我們目前不知道這些。」沃納在哥倫比亞廣播公司的《面向全國》欄目中說。

特朗普自己也為他兒子辯護，他說，小特朗普「正被假新聞媒體誣衊」。他周日早上發了一系列推文，稱「所有虛假的匿名消息，高度偏見甚至是欺騙的報導，以及虛假新聞正在扭曲我們國家的民主。」（編譯/海外網 吳瀟）