來源：海外網

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海外網7月18日電 巴基斯坦官員表示，當地時間17日，印度軍隊越過巴印控制線「無故」展開炮擊，導致包括3名婦女在內的至少5名平民受傷。面對印度方面一而再，再而三的挑釁行為，巴基斯坦軍方稱如果對方再犯，巴軍將別無選擇，會以強有力的措施予以回擊。

據巴基斯坦《黎明報》報導，16日在向巴方一輛軍車開火，造成4名士兵墜河溺水身亡之後，印度在巴印實際控制線一帶的侵略行為並未收斂。自17日早7點開始，印方就對科特利縣（Kotli）南部納基爾（Nakyal）地區展開了炮擊。

來自該地區的警員艾哈邁德（Khurshid Ahmed）對《黎明報》說：「從早上七點鐘起，混亂的迫擊炮炮彈就襲擊了納基爾地區幾乎所有的村莊。到目前為止，已有5人被帶到當地醫院接受治療。但恐怕還會有更多的傷員。」

針對近日的一系列衝突，巴基斯坦軍事行動主管米爾扎將軍（Mirza）也將巴方的行動方針傳達給了印方的布哈特少將（Bhatt），以對印度「蓄意針對巴基斯坦軍隊車輛，造成4名士兵殉難，另有1名士兵和1位平民受傷」的情況予以抗議。

米爾扎將軍警告稱，巴印雙方間的這種矛盾可能會導致「潛在的、螺旋式上升的重大對峙」。他表示：「這種行為有可能會升級，這將對和平穩定造成極大的損害。」

米爾扎將軍也明確提到，雖然巴基斯坦軍隊一直在保持克制，但今後如果再發生類似事件，巴方將別無選擇，只能採取進一步的、「強有力」的措施。

「雖然我們不想走開始阻塞彼此補給線的道路，但如果類似事件再次發生，將會引發巴基斯坦方面採取更為「強大且有效」的措施。」米爾扎將軍對印方布哈特少將這樣表示。

印度媒體援引該國軍事行動主管向巴方的回應稱，印度軍隊在巴印控制線一帶「真誠地為維護當地的和平與安寧而努力」。

據海外網早前報導，當地時間16日，巴基斯坦軍方稱印度在巴印實際控制線附近向巴方一輛軍車開火，造成4名士兵墜河溺水身亡。針對近日巴印間不斷升溫的衝突，巴三軍新聞局局長加富爾表示，今年以來，印度在克什米爾地區巴印實際控制線附近違反停火協議已達580次，為歷年之最。 他還怒稱，印度可以朝平民區域開火，但巴基斯坦方面卻不會這麼做。

巴印控制線附近對抗數十年 7月起衝突不斷升級

據悉， 巴基斯坦和印度在控制線附近的對抗已經持續了幾十年。儘管兩國在2003年簽署了停火協議，但雙方在控制線附近仍時常出現交火的情況。

5月，印度指責巴基斯坦部隊殺死了2名在控制線附近巡邏的士兵，巴基斯坦軍方否認了這一指控。

7月開始，巴印間的交火更是持續升級。據海外網早前報導，8日，印度軍方向巴控克什米爾地區印巴實際控制線附近多個地區進行炮擊，造成至少5名平民遇難，10人受傷。遇難者中包括4名婦女。9日，印度軍隊又發起炮擊，摧毀了衝突線地區的至少3個巴基斯坦地堡。

為對「印度無緣無故的、越過控制線進行的炮擊」予以回應，巴基斯坦媒體稱，巴軍在9日摧毀了2處印度軍隊的哨所，並打死了4名印度士兵。

央視網報導稱，15日，巴基斯坦和印度雙方在克什米爾地區再度發生交火。印度軍方在一份聲明中稱，巴基斯坦軍隊當天向印方一側開火，致1名印度士兵死亡。印度軍方隨即進行了回擊。

16日，印度軍方在克什米爾地區巴印實際控制線附近，向巴方一輛軍車開火，造成巴基斯坦4名士兵墜河溺水身亡。（編譯/海外網 張霓）