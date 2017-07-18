在所有測試的產品中 只有Acronis True Image 2017進階版可以保護資料免於勒索軟體侵害



(中央社訊息服務20170718 10:36:38)全球資料備份與災難復原專家 – 安克諾斯Acronis表示，根據獨立資安研究機構MRG Effitas的最新產品研究報告證實，由於Acronis True Image 2017進階版在勒索軟體保護、效能、易用性和產品功能等各方面的優異表現，成為本次評比中的最大贏家。



MRG Effitas主要以易用性、效能、功能、防護力，4種不同類別的衡量標準進行一系列測試，來評比Acronis True Image 2017進階版和其他七家產品。依報告資料顯示，Acronis True Image是唯一成功阻擋了測試期間安排的所有勒索軟體攻擊，其成效主要是受益於安克諾斯的創新技術 - Acronis Active Protection™。



MRG Effitas報告結論表示：「在本次測試的所有產品中，只有Acronis True Image 2017進階版順利通過每個勒索軟體攻擊的備份測試。其他解決方案嚴格上說起來，並無法針對勒索軟體攻擊提供妥善的備份保護。」



MRG Effitas CEO Chris Pickard表示：「勒索軟體對於目前的端點用戶、企業和政府機構來說都是一項重大威脅，即便是惡意軟體防護技術也無法百分百防堵此類威脅。假定在惡意軟體防護技術發生失誤的情況下，這群依賴備份解決方案的用戶們，也還是同樣存在著安全風險。」



另外，在24次的MRG Effitas效能測試當中，Acronis True Image有18次獲得第一，在沒有獲得第一的測試中，也是緊追在後的第二名。



安克諾斯Acronis行銷長John Zanni表示：「這項測試結果也證實了我們的內部測試，Acronis True Image是市場上最快速且能提供自我保護的家用型備份產品，其中也包含了應對勒索軟體的資料保護。目前我們仍舊不斷投資研發，以提供客戶更快速、簡單、完整的資料保護。」



關於Acronis Active Protection™Acronis Active Protection™ 是一項創新技術，可以即時保護資料和備份軟體免於勒贖威脅。先進的行為啟發式分析能偵測和防止新型和已知的勒索軟體攻擊，使備份變得更安全，並且減少需要從備份中還原資料的次數。這項技術已運用於Acronis True Image 2017進階版與Acronis Backup 12.5。更多關於Acronis Active Protection™請參閱https://www.t-tech.com.tw/ActiveProtection.php



【關於湛揚科技】安克諾斯Acronis台灣總代理-湛揚科技成立於2005年，致力於提供企業客戶網路基礎安全產品，協同合作夥伴提供『資料保護，端點安全及虛擬設備防護』等代理產品及專業服務，達成客戶滿意為使命及目標。安克諾斯Acronis是以先進技術（AnyData Engine）所開發的資料備份及災難復原的優質解決方案，包含個人用戶的Acronis True Image、企業用戶的Acronis Backup、快照部署解決方案、安全存取解決方案等多種資料保護的領先解決方案。湛揚科技同時也是SOPHOS台灣專業代理商及芬-安全F-Secure SAFE台灣總代理，更多湛揚科技資訊請參閱官網www.t-tech.com.tw



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