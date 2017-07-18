努力不懈 得獎不斷的遊戲文創新創團隊



(中央社訊息服務20170718 10:32:49)創業最需要的就是一個團隊，在學時就以參與遊戲開發專案與活動累積實務經驗，以磨練夥伴間默契與技能，一起奮鬥與追夢！



龍華大學創新育成中心為中國文化大學承辦經濟部中小企業處之補捐助中小企業創新育成中心計畫之執行單位之一。其培育企業光穹遊戲有限公司，在學時就以參與遊戲開發專案與活動直接累積實務經驗，藉此磨練夥伴彼此的默契與技能，一起奮鬥與追夢！



2012年時還是遊戲系學生的陳任軒與六位核心夥伴，在龍華創新育成中心協助及輔導下，成立18Light遊戲製作團隊，專注遊戲開發，2014年就以作品《麥克尼西亞》(Magnesia) 獲得Unity大賞的創新創意金獎等諸多獎項，陳任軒畢業後也在龍華科大授課，持續培育新興遊戲人才實作能力，並在2015年底成立光穹遊戲公司。



光穹遊戲公司一直秉持創作出讓玩家「想分享樂趣」、「一同討論劇情」的遊戲為初衷。其製作出《麥克尼西亞》2D電腦動作解謎遊戲，這款遊戲充分提供玩家創意與益智解謎的樂趣，開發後也參與多次國內外競賽展覽，獲得許多肯定。



在龍華創新育成中心協助及輔導下，「光穹遊戲」獲得「文化部105年文創之星創意加值競賽-文創事業組-第一名」、「經濟部工業局2016資訊應用服務創新創業新秀選拔-優質新創組-銀牌」等獎項，也獲得「經濟部工業局中小企業即時技術輔導計畫-」等政府補助



光穹遊戲成員自我期許，既然成功地在國內外競賽獲得亮眼成績，公司遊戲研發團隊就更須不斷地加強技術與創新，務求將《麥克尼西亞》遊戲功能發揮至極致。目前已成功地洽談了英國電玩遊戲商代理，2017年5月光穹遊戲也將進駐位於新加坡的Casual Connect Asia 2017，希望能將這款遊戲擴大行銷到國際。



訊息來源：中國文化大學推廣教育部



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