優質嘉藥創新教學 獲教部先導計畫高額補助



(中央社訊息服務20170718 10:21:19)學術殿堂的大學教育不再只是追求深奧的知識理論，也必須傳授學生有用的實務技能，而老師的教學模式更需與時俱進，翻轉變革。教育部為銜接明年高教深耕計畫，今年先行試辦「教學創新先導計畫」，日前公布通過申請學校名單，台南的嘉南藥理大學因辦學績效卓越，獲得近1135萬元的高額補助，全校師生倍感振奮，將全力推動各項教學創新方案，為學生打造未來更具優勢的學習環境。



校方表示，配合該先導計畫，將以教學為核心，發揚學校「藥理」特色以及各學院發展主軸，重視學生「健康樂活」跨領域學習，除開設「高齡全人照護」、「食安與膳食設計」等課群外，也透過通識課程革新、增設資訊科技及創新創業課群，推動教學創新實驗，期望能強化學生跨域整合、溝通協調、互助合作、自主學習與解決問題能力，並培養學生勇於嘗試的創業精神。此外，該校也將成立更精進多元的教師專業成長社群，讓不同領域的教師與業師相互激勵、交流傳承，活化課程教學。



教育部的教學創新先導計畫，為實施多年教學卓越計畫的延伸，也是銜接高教深耕計畫重要的中間橋樑，主要引導技專校院促進課程制度更有彈性，革新教師教學模式，改變學生學習型態，強化創新創業系統，讓學生具備跨領域學習、問題解決、自主學習、基礎與通識及創業等多元能力，希望能培育順應全球化產業快速變遷的高教人才。



嘉藥校長陳銘田表示，此次獲得教育部肯定並提供高額補助，將善用經費資源，致力推動制度革新與教學改進，包括增加專業選修課程比重，並打破系院別框架，引領學生修讀跨領域課程等，期望藉由本計畫讓學生適性多元發展，老師也能提升教學品質，師生共同成長，為教育注入新活水；秉持「嘉藥創新、健康邁進」目標，以順利接續明年度的高教深耕計畫，嘉惠眾多學子。



訊息來源：嘉南藥理大學



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