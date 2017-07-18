2017「亞洲會展產業論壇」前進南台灣 翻轉城市體驗會展新思維



(中央社訊息服務20170718 10:18:41)亞洲會展界最精彩的年度盛事－2017年「亞洲會展產業論壇」即將於9月6日至7日在高雄展覽館登場，論壇將以「創新會展•翻轉城市」為主軸，邀請全球各大會展組織領袖、重要會展獎項得主、創意行銷高手及會展科技應用專家暢談會展產業趨勢。



由經濟部國際貿易局委託外貿協會執行的「亞洲會展產業論壇」今年已邁入第12屆。貿協表示，鑒於高雄為我國第二大會議城市，積極耕耘會展產業發展，因此今年首次移師高雄，希望藉此將全球第一手會展新知傳遞南台灣，並提升高雄會展國際知名度。



今年論壇特別邀請國際展覽暨活動協會(IAEE)2018年新任主席Daniel McKinnon、世界頂尖展覽公司－法蘭克福展覽公司總裁Wolfgang Marzin、全球最大獎勵旅遊展籌辦單位(IMEX Group)國際總監Tom Hulton與極富創意的會議設計大師Mike Van der Vijver。而近幾年在網路上掀起熱烈討論的「樂事真人夾娃娃機」幕後推手－智威湯遜廣告公司董事總經理鄧博文也將蒞臨論壇現場，分享如何利用「異想行銷」，成功吸引消費者目光。



隨著會展科技不斷推陳出新，論壇亦邀請以開發虛擬實境（VR）與擴增實境(AR)技術聞名之澳洲公司－Zappar、歐洲會展科技服務公司－Poken與台灣知名創新網路公司活動通（Accupass），分享國內外最新會展應用科技實例。此外，節慶活動除能展現當地人文資源外，更能成功行銷城市魅力。因此，論壇將由日本黃金週第一人氣祭典「博多咚打鼓海港祭」、全球最瘋狂「玩火」儀式－「瓦倫西亞火祭節」與高雄在地節慶共同揭曉城市行銷的奧秘與趣味。值得一提的是，為將會展產業與新南向政策緊密結合，本次分組座談「NEXT!亞洲會展新脈動」場次，也將邀請東南亞國家會展領袖代表，以宏觀視野共同剖析亞洲會展發展新方向，將有助業者掌握最新商機。8月10日前報名可享早鳥優惠價，歡迎相關業者把握機會至活動網站報名(www.amf.com.tw)。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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