稻江學院獨立招生開始報名 南台灣學子就學即就業的最佳大學



(中央社訊息服務20170718 09:30:24)「稻江科技暨管理學院」是一所教學實用型的大學，目前11個系所都與現代熱門產業簽訂有產學合作計畫，希望同學未來「畢業即能就業、就業即能上手」。稻江學院亦非常重視各系之間的師資整合交流，使學生可學習到各種專業技術，並讓學生提早到業界實習以增加未來就業競爭力。例如幼兒教育學系與「保進文教集團」、「台中幼教暨福利協會」以及「美樂蒂兒童美語」等全國性大型企業簽訂產學合作計畫，讓學生享有免學雜費、有薪實習等升學管道，並且保障未來就業起薪至少50萬元。



位於嘉義縣朴子市的稻江科技暨管理學院是國內學校中最鄰近世界級「故宮南院」及嘉義高鐵車站的大學，皆只有5分鐘車程距離，文風鼎盛。從台北搭乘高鐵到學校也只需1小時30分，十分便利。稻江校園面積廣大，高達35公頃之多，是目前全台灣唯一擁有兩座標準比賽棒球場的大學，且是首創學生「兩人一房」住宿政策的大學。由於是新興大學，不論是教室、餐廳、交誼廳、健身房、咖啡廳、圖書館及學生宿舍等設備，都非常新穎與現代化。除此之外，更有三位國寶級的名廚（郭宏徹、施建發及陳兆麟等大師）在餐飲系授課，此皆為全國少見的專業特色。



根據104人力銀行所公布的「升學就業地圖」資料顯示，有高達97%的「稻江科技暨管理學院」畢業生，能直接並順利地進入職場工作。由於具有理論與實務並重的教學特色，稻江學院每位學生都學有專業技能，並常常在國際競賽獲得大獎。例如，今年由稻江學院「動畫遊戲設計系」三名學生為主所組成的「台灣閃電狼」電競隊伍，前往波蘭參加比賽，奪得2017年「第十一屆英特爾極限大師賽」（英雄聯盟）的全球總冠軍，榮獲蔡英文總統的召見嘉勉；「餐飲管理系」顏立勳同學贏得「2017日本國際料理大賽」冠軍；「時尚美容學程」林彥廷同學拿下「韓國美容奧林匹克世界大賽」雙料冠軍；「休閒遊憩管理系」田仲崴同學獲得2017年全國大專棒球聯賽的打擊獎第一名。以上實例，都證明稻江學院辦學成功及稻江學生實力堅強！



稻江校園寧靜優美，學風溫馨和諧，學校重視品德教育，老師充滿教學熱誠。稻江學院106學年度「單獨招生」（免筆試入學）正報名中。想培養一技專長、實現自我夢想的南台灣青年學子，請把握機會。報名詳情，請至稻江官網http://www.toko.edu.tw查詢。報名電話：嘉義（05）3623133；（05）3622889 轉225；台北（02）25581065轉14。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217288.aspx