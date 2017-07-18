臺灣希望兒童合唱團歌聲驚艷德國



(中央社訊息服務20170718 09:21:03)來自臺灣屏東排灣族兒童組成的希望兒童合唱團(Puzangalan Choir)，於德國時間7月17日下午拜訪法蘭克福老人安養院Buergermeister-Graef-Haus，舉行了一場小型音樂會以多種語言演唱優美歌曲與德國長者們以音樂建立跨國友誼。



希望兒童合唱團於7月赴義大利參加比賽，9日在「2017年永恆羅馬國際合唱節」比賽中榮獲最高榮譽金質獎，15日轉往佛羅倫斯參加達文西音樂節，在與各國優秀合唱隊伍競爭中再次脫穎而出，奪下兒童組金獎、民謠組銀獎、決賽演唱金獎、最佳舞蹈獎，團員吳祖兒、吳祖緣、邱沂諾三位也共同奪下最佳女子獨唱獎。中華民國駐法蘭克福辦事處特地安排合唱團在德國停留期間，赴法蘭克福安養院獻唱，以向德國介紹台灣音樂迷人之處。



合唱團團員演唱聖母頌(avemaria)、榮耀頌(ualjaiyoi)、桃花過渡、讓世界聽見(oye)、輕輕的唱等各國民謠，以排灣族語、台語、英語及西班牙語演唱，讓現場聽眾讚歎不已，更有長者忍不住大聲唱和，演唱結束後更是全場要求安可。安養院負責人歐拉弗．賀煒(Olaf Hoewer)表示，小朋友的優美歌聲讓現場所有人都起雞皮疙瘩，院方時常邀請音樂家舉辦音樂會以提供院中長者優質文化生活，而希望兒童合唱團所帶來的是絕無僅有的精彩演出。他感謝臺灣的小朋友們能夠為行動不便的長者們帶來國際肯定的演出，所有聽眾也因而更深入認識了臺灣的文化魅力。



駐法蘭克福辦事處處長陳執中表示，希望兒童合唱團去年在總統蔡英文就職典禮上以古調領唱國歌，已經傳唱到全世界。當時在法蘭克福舉辦的典禮轉播活動中，與會來賓也透過影像看到了精彩的表演。很高興這次合唱團在總統府、原民會、教育部、文化部及民間等多方經費支持下，不只能赴義大利為國爭光，也來到法蘭克福以音樂及原住民文化推動國民外交、文化外交，盼未來有更多機會在國際舞台聽到臺灣的歌聲。



訊息來源：外交部外館消息



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