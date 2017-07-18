俄科曼多爾群島發生7.8級地震 造成海嘯巨浪北京新浪網 (2017-07-18 10:01)
來源：海外網
海外網7月18日電 據中國地震台網正式測定，7月18日07時34分在科曼多爾群島地區（北緯54.36度，東經168.95度）發生7.8級地震，震源深度10千米。
據路透社報導，美國太平洋海嘯預警中心稱，俄羅斯堪察加半島海域發生7.4級地震，造成海嘯巨浪。另據美國地質調查局稱，阿拉斯加發生7.7級地震。
另據今日俄羅斯電視台快訊，今晨俄羅斯堪察加附近發生7.4級強震，官方發佈了海嘯預警。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
脫北女子 重回北韓批評南韓【中廣新聞網】
印度將誕生第2位「賤民」總統 與莫迪同屬一黨【北京新浪網】
「印度東北人」受歧視70年 是賤民都欺辱的外人【北京新浪網】
文在寅要踐行「柏林構想」【北京新浪網】
德媒稱日本對一帶一路態度轉變:怕失商機被孤立【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》