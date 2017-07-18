來源：海外網

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海外網7月18日電 如今韓國就業環境惡劣、就業壓力大，年輕人為了找到一份好工作，不惜休學考資格證、花重金美容整形，而現在又出新花樣——到法院申請更改年齡。

據韓國《亞洲經濟》報導，韓國大學生金某希望成為播音員，她的實際生日為1996年1月14日，不過戶口本上卻按照陰曆，登記成1995年11月24日。這是因為父母考慮到如果1996年出生的金某與1995年的孩子們一起上學，擔心她「年紀小、受欺負」，所以選擇用陰曆出生日期進行登記。但是，最近金某卻決定向法院申請更改出生日期，她說：「我聽說報考播音員，越年輕越有利」。她委託律師事務所辦理此事，並支付50萬韓元（約3000元人民幣）。

據悉，為了顯小，對出生日期「動手腳」的韓國年輕人待業者越來越多。他們覺得簡歷上的年齡哪怕是小一歲，也對自己找到一份合適的工作有幫助。今年4月，韓國著名就業信息網「JOB KOREA」對1314名職場人及待業人員進行調查，結果顯示68.6%的受訪者認為，韓國存在就業年齡底線，男性為31.9歲，女性為29.2歲。

首爾家庭法院方面表示，此前受養老年金與退休等問題影響，中老年人群申請更改年齡的事例較多，而最近大部分都是年輕人。

事實上，在韓國更改年齡並非易事，需要申請者遞交申請書、周歲照片、醫院出生證明等各種材料，法院根據書面材料及親友家屬證詞進行審核，最終由法官決定是否予以批准。（編譯/海外網 劉強）