來源：海外網

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海外網7月18日電 美國紐約一法院17日裁定，美國總統特朗普的幕僚必須交出其在佛羅里達州海湖莊園的訪客紀錄。

據美國《世界日報》報導，海湖莊園訪客不斷，引發了有關透明度方面的疑慮，最終導致「華盛頓公民道德責任組織」（CREW）就此提出司法挑戰。作為對該組織的回應，紐約法院已要求特勤局在9月8日前交出訪客紀錄。

「華盛頓公民道德責任組織」常務董事布克賓德說：「公眾有權知道誰前來會見總統和其幕僚。」

此外，這個組織也針對特朗普不再公佈白宮訪客日誌的決定予以了起訴，而此案仍在審理中。

新加坡「聯合早報網」表示，特朗普雖然擁有海湖莊園，但該莊園有數名成員和賓客因為對特朗普的公司繳付了會員費而在那裡居住。

據統計，特朗普自上任后，從今年2月到5月總共到被稱為「冬季白宮」的海湖莊園度假7次，海湖莊園過後進入夏季關閉期。（綜編/海外網 張霓）