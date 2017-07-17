（中央社記者吳家豪台北2017年7月17日電）國際研究暨顧問機構Gartner統計，第2季全球個人電腦（PC）出貨量年減4.3%，連續11季下滑；惠普從聯想手中奪回龍頭寶座，蘋果、華碩（2357）、宏痋]2353）市占率差距不到1%，分居第4、5、6名。



Gartner初步統計結果顯示，2017年第2季全球PC出貨量總計6110萬台，較2016年第2季下滑4.3%。PC產業已持續5年處在低潮期，出貨量連續11季下滑，這也是自2007年以來出貨量最低的一季。



Gartner首席分析師北川美佳子（Mikako Kitagawa）指出，PC價格因DRAM、固態硬碟（SSD）、LCD面板等零組件缺貨而上揚，對2017年第2季PC需求造成明顯負面衝擊；廠商因應零組件成本上揚的方式各有不同，有些廠商決定自行吸收價差而不調漲終端產品售價，但也有廠商把成本轉嫁到最終產品售價上。



北川美佳子進一步表示，在商用部門，廠商無法快速調漲價格，尤其是大型企業的價格往往被合約綁住，售價通常得維持一整季甚至一年；因此漲價對於消費市場影響較大，由於消費者對價格較為敏感，許多人會延後購買時間，等待售價降低。



在2017年第2季，惠普市占率達20.8%，從聯想（市占率19.9%）手中重新奪回全球PC市場龍頭寶座，且連續5季較前一年同期成長。惠普在大部分地區的出貨量都上升，在美國市場的表現尤其優異，出貨成長率遠超過區域平均值。



在連續2季成長後，聯想在2017年第2季的全球出貨量下滑8.4%，且在所有主要地區的出貨量均低於前一年水準。北川美佳子認為，第2季調查結果或許反映出聯想的策略重點，已從市占率的成長轉移到如何維持獲利；如何在市占率成長和利潤之間取得策略性平衡，對所有PC廠商來說都是一大挑戰。



戴爾以市占率15.6%排在第3名，全球出貨量已連續5季較前一年同期增長，2017年第2季出貨量955.7萬台，年增1.4%。



第4名到第6名依序為蘋果、華碩、宏痋A今年第2季出貨量分別達423.6萬台、403.6萬台、385萬台，市占率分別為6.9%、6.6%、6.3%。



Chromebook市場成長的速度，持續超越整體PC市場。雖然Gartner的調查並未將Chromebook納入整體PC市場的衡量，但它對PC市場仍能帶來部分影響。2016年Chromebook的全球出貨量成長38%，同期間整體PC市場則下滑6%。



北川美佳子指出，到目前為止Chromebook仍無法取代PC，但若能在未來改善幾個條件，它仍有機會成為PC的替代品；例如，一般連網功能的基礎建設勢必要提升，行動數據連網功能的價格也必須更親民，產品也要具備更多的離線功能。