國際貨幣基金(IMF)今天(17日)稱讚法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)相當具「野心」的改革計畫，指馬克宏的削減開支和全面檢討稅收，可以「在解決長期經濟挑戰方面，持續一段漫長時間」。

IMF預測法國2017年的經濟成長0.1%，來到1.5%，並指2018年的經濟成長將「進一步加速」。

IMF今天發布對法國經濟的年度分析報告，指「法國新政府在具野心的經濟計畫帶領下，將使法國的經濟更具活力，公共財政可永績發展」。

報告指出：「預定展開的勞動與稅務改革，目的是推動成長、就業與競爭力。」

IMF指馬克宏的改革計畫「將逐步降低預算赤字與負債」。

馬克宏政府已保證，今年將會達到歐盟設下的預算赤字占國內生產毛額(GDP)3.0%上限的目標，法國政府過去10年一直無法達到這項目標。