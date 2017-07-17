【鉅亨網編譯郭照青】

BTIG 公司分析師凱蒂 (Katie Stockton) 週一告訴 CNBC 說，華爾街下個月可能會回檔 3% 至 5%。

這位首席技術分析師說：「這要看屆時回檔的支撑在何水準，」

「目前，S&P 500 支撑約在 2400 點，即前次的突破點，」她說。「如果開始見到多次跌破支撑水準，我就會感到緊張。」

去年 7 月，凱蒂預期 S&P 500 將邁向 2400 點，當時該指數位於 2135 點。今年 5 月，S&P 500 首度突破了 2400 點。

上週五，美國股市創新記錄高點。道瓊工業平均指數與 S&P 500 今年第 25 度創新記錄高點，終場分別收於 21637 點與 2459 點。Nasdaq 則連續六天上漲，距前次收盤高點 6321 點不及 10 點。

但凱蒂預期在這波回檔後，中期而言，即約幾週至幾個月，S&P 500 將上漲至 2640 點。

華爾街分析師蘇特 (Jeff Saut) 週一亦說，美國股市的多頭市場可能還有數年的漲勢。這位 Raymond James 公司的首席分析師還相信，投資人持股低的可憐。