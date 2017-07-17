中歐班列 帶旺四川平行進口車產業中央社 (2017-07-17 22:50)
中歐班列成為中國大陸四川省引進歐系車的新管道。四川自貿區青白江片區的平行進口車交易展示中心展廳，停放數十輛賓士、BMW、奧迪等廠牌的運動休旅車（SUV）。中央社記者尹俊傑成都攝 106年7月17日
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