大立光斥資10億 台中工業區再擴廠中央社 (2017-07-17 22:26)
（中央社記者田裕斌台北17日電）股王大立光繼在台中總部旁擴廠，即將在第4季投產後，今天再公告，向勝傑工業買下位於台中工業區土地及建物，總價新台幣10.36億元，擴增產能需求。
根據大立光公告，這次買下土地4195.95坪、建物2225.45坪，距離大立光總部並不遠。
大立光目前在台中總部旁的新廠占地5.92公頃，投資超過新台幣200億元，預計招募超過4500人，相當於目前既有產能，並將打造研發、製造一條龍的製程，預估第4季投產。
至於這次新購置的廠房，占地約1.4公頃，雖不如新廠大，但由於已有廠房建築，大立光表示，目前已進行產能規劃中，仍以手機鏡頭為主要產品，外界也推估，交易完成後到投產的速度會比較快。
大立光指出，若還有適合的土地，依舊有興趣進行評估擴廠，尤其是距離總部近者，更是有興趣。1060717
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