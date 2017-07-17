（中央社記者尹俊傑成都17日電）中國大陸推進「一帶一路」建設，聯通歐洲多國的貨運列車「中歐班列」成為四川省引進歐系車的新管道。四川自貿區內平行進口車價格便宜5%至20%，有意發展完整產業鏈。



四川省常務副省長王寧今天表示，為加強「一帶一路」聯通，成都天府國際機場預定2019年初步建成，爭取2020年全面投入使用。中歐班列（蓉歐快鐵）2016年發車460列，爭取2017年發車1000列以上。



中歐班列在中國大陸多座城市都有發車，包括浙江義烏、廣東深圳、河南鄭州。但四川省發展改革委副主任鄧長金強調，四川成都天天有班列，定點定時發車，其他城市做不到，「全國中歐班列我們排第一位」。



從成都出發的蓉歐快鐵分為北、中、南線。北線至俄羅斯莫斯科；中線經新疆阿拉山口出境，途經哈薩克、俄羅斯等國至波蘭洛茲（Lodz）；南線至土耳其伊斯坦堡，連接伊朗、土耳其、克羅埃西亞等國。



除了上述路線，四川自貿區的成都國際鐵路港還鎖定台灣規劃「台廈蓉歐班列」。貨品從台灣經「海鐵聯運」到廈門海滄站，再由中歐班列經成都運送到歐洲，行程約半個月，較海運縮短一半以上。



成都國際鐵路港管委會主任唐斌表示，中歐班列運輸時間是海運1/3，成本是空運1/4。除進口紅酒、肉類和服裝等歐洲產品，四川自貿區已獲整車進出口岸資格，平行進口車貿易將是下一步發展方向。



四川自貿區青白江片區的平行進口車交易展示中心展廳，停放數十輛賓士、BMW、奧迪等廠牌的運動休旅車（SUV）。除了歐系車，更不乏從天津上岸運至成都銷售的美系車。



成都自貿通供應鏈服務有限公司展示中心經理朱葛說，由於去掉代理商環節，店內銷售的平行進口車價格便宜5%至20%，2個月來報關200多輛，已售出50多輛。



他表示，這座展示中心是中國大陸西部首個整合平行進口車資源的平台，歐系車引進速度快，消費者選擇也多元。四川自貿區未來將打造平行進口車產業鏈，金融、保險、售後等一系列服務都將整合進自貿區。1060717