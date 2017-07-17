華爾街股市開盤原地踏步中央社 (2017-07-17 22:14)
（中央社紐約17日綜合外電報導）美國股市今天開盤幾乎原地踏步，本周一開始市場多空僵持，投資人等候多家企業發布財報。
開盤後約10分鐘，道瓊工業指數和標準普爾500指數都幾乎持平，分別報21634.06點和2459.00點。
那斯達克指數也僅小漲，來到6315.98點。1060717
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