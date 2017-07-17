今彩539 頭獎 1注中獎中央社 (2017-07-17 22:05)
（中央社台北17日電）第10600169期今彩539開獎，中獎號碼14、08、36、23、10。派彩結果，頭獎 1注中獎，可得新台幣800萬元。
貳獎 192注中獎，每注可得2萬元；參獎5850注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼620，正彩115注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼3879，正彩10注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060717
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