（中央社台北17日電）第10600169期今彩539開獎，中獎號碼14、08、36、23、10。派彩結果，頭獎 1注中獎，可得新台幣800萬元。



貳獎 192注中獎，每注可得2萬元；參獎5850注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼620，正彩115注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼3879，正彩10注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060717