赴美班機旅客 今起抽檢隨身電子產品公視 (2017-07-17 00:00)
準備前往美國旅遊或出差的民眾要特別注意了，配合美國保安管控措施，從今天開始，民航局將針對飛美國班機的旅客，隨身行李的電子產品將進行抽檢，不過還是有許多民眾不知道新措施上路。
==桃園機場旅客==
不曉得 以前有聽說
但不知道是明天(7/17)
對我來講是挺不方便的
（怎麼說)
因為我飛來飛去
都是開會什麼都要筆電隨身
國際間恐攻意外頻傳，美國飛安措施也持續加強，為了配合美方最新規定，從今天開始，桃園國際機場第一、二航廈登機門前，會針對赴美班機旅客，所攜帶的電子產品，包括筆電、相機、平板等等，進行抽檢，建議民眾盡量將手機以外的電子產品，放在托運行李裡面，以免造成不便。
關鍵字：
下一則：華大基因登陸創業板
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Tonino Lamborghini】林寶堅尼 自動碳纖維黑圈紅面碳纖
- 【Hush Puppies】都會休閒男錶(銀白/43mm)
- 【Timberland】新世紀潮流時尚腕錶-淡金/咖啡/45mm(TBL.138
- 【Ogival】愛其華 浮雕浪花鏤空真鑽機械腕錶-玫塊金(358.63
- 5TH AVE 全球限量300支紗Shahmina穿戒披肩(粉藕色)
- STORY皮套王 iPhone 6 / 6s Style-V 名片夾式 客製化皮套
- 【ORIENT】傳奇再現雙鏤空動能儲存機械錶(CFTABSS)
- GEOX - U BOX A 休閒鞋 牛皮 合成皮 布料
- CiS自然行實木家具 收納櫃-原木茶几邊櫃-矮櫃(扁柏自然色)
- 【GOTO】法式時尚菱紋腕錶-黑x紅/大(GS9983B-33-541)
脫歐談判「極限挑戰」 攪亂英國【北京新浪網】
從「買買買」到「賣賣賣」，盤盤王健林的神邏輯【北京新浪網】
吳寶春給魚也給釣竿 圓嘉義女孩創業夢【中央社】