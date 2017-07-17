















準備前往美國旅遊或出差的民眾要特別注意了，配合美國保安管控措施，從今天開始，民航局將針對飛美國班機的旅客，隨身行李的電子產品將進行抽檢，不過還是有許多民眾不知道新措施上路。==桃園機場旅客==不曉得 以前有聽說但不知道是明天(7/17)對我來講是挺不方便的（怎麼說)因為我飛來飛去都是開會什麼都要筆電隨身國際間恐攻意外頻傳，美國飛安措施也持續加強，為了配合美方最新規定，從今天開始，桃園國際機場第一、二航廈登機門前，會針對赴美班機旅客，所攜帶的電子產品，包括筆電、相機、平板等等，進行抽檢，建議民眾盡量將手機以外的電子產品，放在托運行李裡面，以免造成不便。