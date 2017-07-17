防颱風掃落 高市府自主拆除老舊招牌公視 (2017-07-17 00:00)
去年尼伯特颱風造成東部和南部大量招牌掉落，光高雄市就有1千多件，高雄市政府今年只要被市府認定老舊危險、且沒廣告效益的招牌，就可由市府免費拆除，截至目前市民也多樂意配合
工人爬上招牌鐵架，一一解開螺絲，不到20分鐘，一座廣告招牌就被拆除，住戶也為此鬆了一口氣，因為颱風來時她再不用擔心，多年不用的生鏽老招牌會被風吹落。
==高雄市民==
感覺 沒多久時不會那麼危險
現在 (掛)比較久 比較危險
幫忙拆除的是高雄市政府，針對這些老舊有掉落危險、且已經沒有廣告效益的招牌，市府主動巡查，或者由民眾通報，市府認定後就會免費拆，是今年首創的作法，目的是為了防止像去年颱風，再有一千多件招牌掉落或歪斜，影響公共安全。
==高雄市政府拆除大隊 副大隊長 蔡政哲==
主要針對人口稠密的地方
針對一個比較有危險性的
廢置廣告 鐵架
如果店家們覺得他們的鐵架
已經有危險性了 不需要了
可以通知我們工務局
我們會幫他們協助
做一個拆除的動作
免費拆招牌上路以來，住戶大多都樂意配合，已經拆除400多件，比去年整年取締的違規廣告還多，希望今年能拆掉800件。不過為了防弊，民眾若報拆完好不用的招牌，市府就不予協助，若危險但拒拆的，市府也不排除依違規廣告，開罰3萬元至6萬元。
記者 王介村 孟昭權 高雄報導
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