















去年尼伯特颱風造成東部和南部大量招牌掉落，光高雄市就有1千多件，高雄市政府今年只要被市府認定老舊危險、且沒廣告效益的招牌，就可由市府免費拆除，截至目前市民也多樂意配合工人爬上招牌鐵架，一一解開螺絲，不到20分鐘，一座廣告招牌就被拆除，住戶也為此鬆了一口氣，因為颱風來時她再不用擔心，多年不用的生鏽老招牌會被風吹落。==高雄市民==感覺 沒多久時不會那麼危險現在 (掛)比較久 比較危險幫忙拆除的是高雄市政府，針對這些老舊有掉落危險、且已經沒有廣告效益的招牌，市府主動巡查，或者由民眾通報，市府認定後就會免費拆，是今年首創的作法，目的是為了防止像去年颱風，再有一千多件招牌掉落或歪斜，影響公共安全。==高雄市政府拆除大隊 副大隊長 蔡政哲==主要針對人口稠密的地方針對一個比較有危險性的廢置廣告 鐵架如果店家們覺得他們的鐵架已經有危險性了 不需要了可以通知我們工務局我們會幫他們協助做一個拆除的動作免費拆招牌上路以來，住戶大多都樂意配合，已經拆除400多件，比去年整年取締的違規廣告還多，希望今年能拆掉800件。不過為了防弊，民眾若報拆完好不用的招牌，市府就不予協助，若危險但拒拆的，市府也不排除依違規廣告，開罰3萬元至6萬元。記者 王介村 孟昭權 高雄報導