















最近高溫炎熱，昨天下午3點多，位在桃園觀音區的東元電機廠突然起火，兩千坪的廠房燒到昨天晚間9點多，才完全撲滅，幸好是假日，工廠沒人上班，不過，這已經是桃園近一個多月來，第三起嚴重的工廠火警。濃濃黑煙直竄天際，工廠鐵皮因為大火高溫不斷塌陷、內部持續悶燒，透過空拍鏡頭一看，場面怵目驚心。==桃園消防局第三大隊長 賴志忠==我們到達現場發現廠房二層樓延燒到三樓火舌都已經冒出了我們消防局共計動用了將近百名的消防人員和義消人員到現場搶救出動了三十多輛消防車輛東元公司位在桃園觀音區的電機廠房，16號下午3點21分消防局接獲報案趕抵現場，2000坪的廠房陷入火海，消防人員經過一個多小時的灌救，控制住火勢，但一直到晚間九點多，火舌才完全撲滅，附近住戶都被突然地大火嚇壞了。==附近住戶==（火勢)多猛你知道嗎我在那邊看我從我家那邊連花園那邊看過來我趕快來的時候那時候才還沒四點那火衝到半天高了太大火了 我還聽到爆炸聲所幸因為假日、工廠沒有人上班，因此沒有人員受困，不過有一名消防人員因為搶救導致熱衰竭，送往醫院救治，所幸沒有大礙。上個月，桃園的平鎮區以及國際路，也都發生工廠火警，一個多月來連續發生至少三起，消防公安意外頻傳。記者 綜合報導