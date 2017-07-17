桃園東元工廠大火 延燒6小時幸無員工傷亡公視 (2017-07-17 00:00)
最近高溫炎熱，昨天下午3點多，位在桃園觀音區的東元電機廠突然起火，兩千坪的廠房燒到昨天晚間9點多，才完全撲滅，幸好是假日，工廠沒人上班，不過，這已經是桃園近一個多月來，第三起嚴重的工廠火警。
濃濃黑煙直竄天際，工廠鐵皮因為大火高溫不斷塌陷、內部持續悶燒，透過空拍鏡頭一看，場面怵目驚心。
==桃園消防局第三大隊長 賴志忠==
我們到達現場
發現廠房二層樓延燒到三樓
火舌都已經冒出了
我們消防局共計動用了
將近百名的消防人員和義消人員
到現場搶救
出動了三十多輛消防車輛
東元公司位在桃園觀音區的電機廠房，16號下午3點21分消防局接獲報案趕抵現場，2000坪的廠房陷入火海，消防人員經過一個多小時的灌救，控制住火勢，但一直到晚間九點多，火舌才完全撲滅，附近住戶都被突然地大火嚇壞了。
==附近住戶==
（火勢)多猛你知道嗎
我在那邊看
我從我家那邊
連花園那邊看過來
我趕快來的時候
那時候才還沒四點
那火衝到半天高了
太大火了 我還聽到爆炸聲
所幸因為假日、工廠沒有人上班，因此沒有人員受困，不過有一名消防人員因為搶救導致熱衰竭，送往醫院救治，所幸沒有大礙。上個月，桃園的平鎮區以及國際路，也都發生工廠火警，一個多月來連續發生至少三起，消防公安意外頻傳。
記者 綜合報導
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